전과기록 공개된 이남오 함평군수 예비후보…‘도박개장’ 벌금 2000만원 전력 [6·3의 선택]

전남 함평군수 선거에 출마한 이남오 예비후보의 전과기록이 공개되며 지역 정치권에 파장이 일고 있다.

1일 중앙선거관리위원회 ‘전과기록증명에 관한 제출서’에 따르면 더불어민주당 소속 함평군수에 출마한 이 예비후보는 과거 도박개장 혐의로 벌금 2000만원의 형을 선고받은 전력이 있는 것으로 나타났다. 해당 처분은 2007년 5월 30일 이뤄진 것으로 기재돼 있다.

더불어민주당 전남도당. 민주당 제공

이 문서는 공직선거법에 따라 예비후보자가 선거관리위원회에 제출한 공식 자료로 선거 과정에서 유권자에게 공개되는 정보다. 이 후보는 2026년 6월 3일 실시되는 함평군수 선거를 앞두고 관련 서류를 제출했다.

정치권에서는 이번 전과 공개를 두고 엇갈린 반응이 나온다. 일각에서는 “이미 형이 확정된 과거 사안으로 현재의 정치적 판단 기준으로 삼는 것은 신중해야 한다”는 의견이 있는 반면, 다른 한편에서는 “지방자치단체장을 뽑는 선거인 만큼 도덕성과 법 준수 이력은 중요한 검증 요소”라는 지적도 제기된다.

지역 유권자들 사이에서도 평가가 갈리는 분위기다. 일부는 “오래된 사건이라면 현재의 역량과 비전을 더 봐야 한다”고 보는 반면, 다른 일부는 “범죄 유형이 결코 가볍지 않다”며 우려를 나타내고 있다.

이에 대해 이 후보는 “도박장 개설 벌금은 20년 전 친구에게 사업 자금을 빌려 준 과정에서 연루돼 처벌을 받은 것”이라며 “판결문에도 해당 내용이 적시돼 있다”고 해명했다. 하지만 판결문을 공개할 수 있느냐는 질문에 “보여줄 수는 없다”는 입장을 전했다.

향후 선거 과정에서 전과 이력 등이 주요 쟁점으로 부상할 가능성이 높아 이 후보 측의 추가 설명과 대응이 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

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