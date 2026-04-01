트럼프 “미군, 2∼3주 내 떠날 것”… 이란 “조건 충족되면 종전” 언급

도널드 트럼프(얼굴) 미국 대통령이 이란 전쟁을 “아주 곧” 끝낼 것이라며 전쟁 종료 시점에 대해 “2∼3주 내”를 언급했다. 트럼프 대통령은 호르무즈해협의 통행이 정상화하지 않아도 전쟁을 끝낼 수 있다고 말해 일방적 승전 선언 및 철수 가능성이 거론된다. 마수드 페제시키안 이란 대통령도 개전 후 첫 조건부 종전을 시사하는 발언을 내놓았다. 한 달 넘게 이어지는 전쟁이 중대 국면을 맞았다.

트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 백악관에서 열린 행정명령 서명식 행사에서 기자들에게 미국 내에서 급등한 휘발유 가격을 낮추기 위한 방안에 대한 질문을 받고 “내가 해야 할 모든 일은 이란을 떠나는 것이다. 우리는 아주 곧 떠날 것”이라며 “그러면 유가는 폭락할 것”이라고 말했다. 특히 미군 철수 시점에 대해 트럼프 대통령은 “아마도 2주에서 3주 이내”라고도 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

백악관은 이날 엑스(X)에서 트럼프 대통령이 미 동부시간으로 1일 오후 9시(한국시간 2일 오전 10시) 이란 전쟁과 관련한 중요한 최신 상황을 대중에게 알리기 위한 연설을 진행할 것이라고 밝혀 트럼프 대통령이 종전과 관련한 입장을 직접 발표할 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이란이 봉쇄하고 있는 호르무즈해협과 관련해선 “우리는 그 일과 아무 상관이 없다”며 “그들(다른 나라들)은 스스로 지킬 수 있을 것”이라고 말했다. 또 “우리가 생각하기에 그들(이란)이 장기간 석기시대로 접어들고 그들이 핵무기를 가질 수 없게 되면 우리는 떠날 것”이라고 언급했다. 트럼프 대통령의 이러한 언급은 호르무즈해협의 안전 확보, 이란과의 종전 합의 없이 전쟁을 끝낼 때가 됐다고 판단하면 일방적으로 승전을 선언하고 중동에서 철수할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

이튿날 그는 자신의 트루스소셜에 “이란의 새 정권이 미국에 휴전을 요청했다”면서 “우리는 호르무즈 해협이 완전히 개방되고 자유로워져야 이를 검토할 것”이라고 주장했다. AFP통신은 “트럼프 대통령의 휴전 요청 주장이 독립적으로 확인된 것은 아니다”라고 전했다.

이란도 기존과 미묘하게 다른 메시지를 내 주목된다. 페제시키안 대통령은 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과 통화에서 “우리는 필수 조건이 충족된다면, 특히 침략 재발 방지가 보장된다면 이번 분쟁을 끝내는 데 필요한 의지를 갖고 있다”고 말했다. 필수 조건은 앞서 제시했던 5대 조건을 거론한 것이고, 미국은 이에 회의적인 입장이긴 하지만 강경 대응을 일관하던 것과 차이가 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관도 이날 공식적인 협상은 아니라면서도 “스티븐 윗코프 미국 특사로부터 직접 메시지를 받고 있다”고 접촉 사실을 인정했다.

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