KERI-NIA, 창원 거점 의료기기 산업 활성화 ‘맞손’

한국전기연구원(KERI)과 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 경남 창원 지역 내 의료·헬스케어 산업의 연구 거점 구축을 위해 적극 힘을 모은다.

양 기관은 창원 진해 지식산업센터에 있는 KERI 창원지능형의료기기지원센터(CIMES)에서 ‘의료·헬스케어 산업 첨단기기 제조 육성을 위한 안심존 데이터 정책 및 활성화 협력’을 골자로 하는 업무 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

지난해 2월 개소한 KERI CIMES는 기존 창원의 제조 산업(정밀기계, 전기·전자 부품 제조 및 가공 등)을 첨단 의료·바이오 기기 산업으로 육성하는 핵심 거점이다.

이번 협약은 고품질의 의료·헬스케어 데이터와 인공지능(AI) 학습·추론을 위한 고성능 GPU 자원에 대한 부족으로 R&D에 어려움을 겪는 지역 의료기기 기업들에게 실질적인 돌파구를 제공하고자 마련됐다.

핵심은 ‘KERI 의료 데이터 안심존 플랫폼’을 기반으로 한 데이터 공유와 기술 지원이다.

NIA는 그간 제한적으로 개방해온 ‘표준화된 라벨링 의료·헬스케어 데이터’를 KERI 안심존에 제공하고, 이를 기반으로 KERI는 기업들이 의료영상 분석과 AI 모델 학습·추론 등 대규모 연산을 원활히 수행할 수 있도록 고성능 GPU 컴퓨팅 환경을 지원할 예정이다.

해당 데이터는 △의료영상 분석(CT·MRI·X-ray 등을 이용한 종양 및 폐 질환 검출 알고리즘 고도화) △AI 모델 개발(GPU 병렬 연산 기반 대규모 데이터 학습을 통한 질병 예측 AI 모델 개발) 등에 주로 활용된다.

이들은 의료기기 및 진단 보조 도구 개발을 위해 산업계 수요가 꾸준했던 분야다.

KERI는 자체 구축한 ‘운영관리시스템’을 통해 데이터 이용 신청부터 심의, 반입·반출까지 전 과정을 체계적이고 안전하게 통합 관리한다는 계획이다.

연구기관 및 기업 재직자, 대학생 누구나 ‘의료 데이터 안심존 플랫폼’에서 사전 신청 후 CIMES를 방문해 분석실을 이용할 수 있다.

서길수 KERI 기술사업화본부장은 “의료 AI 분야는 데이터의 신뢰성과 컴퓨팅 파워가 성패를 가르는 핵심 요소”라며 “NIA의 고품질 데이터와 안심존의 고성능 인프라를 결합해 창원 기업들이 세계적인 경쟁력을 갖춘 의료용 진단 보조 시스템을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.

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