충북·대구 경선 차질 불가피… 공천 꼬이는 국힘 [6·3 지방선거]

국민의힘이 공천관리위원회 재정비와 지방선거 1호 공약 발표 등으로 국면 전환을 시도하고 있지만 공천 파동의 불씨는 오히려 더 번지는 양상이다. 김영환 충북도지사 컷오프(공천 배제) 가처분 신청 인용 여파가 대구 등 다른 지역까지 미치면서 경선 일정에 차질이 불가피해졌다. 이런 상황에서 장동혁 대표가 직접 6·3 지방선거 국민의힘 1호 공약으로 ‘반값 전세’를 내놓으며 민심 공략에 나섰지만 공천 잡음을 덮기엔 역부족이라는 지적이 나온다.

부동산 현장 찾아 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽 두 번째)가 1일 서울 마포구 한 아파트 단지 상가의 공인중개사사무소를 찾아 부동산 시장 현장 분위기를 듣고 있다. 장 대표는 “주변 가격의 50%로 장기전세주택을 공급하는 반값 전세를 먼저 서울시에서 추진하겠다”고 말했다. 뉴스1

장 대표는 1일 국회에서 기자들과 만나 충청권 4선 중진인 박덕흠 의원을 새 공관위원장으로 내정한다고 밝혔다. 새 공관위원장은 남은 지방선거 공천은 물론, 지방선거와 동시에 치러질 국회의원 재보궐선거 공천도 총괄한다. 국민의힘은 정희용 사무총장과 법률자문위원장인 곽규택 의원을 제외하고 새로운 위원으로 공관위를 꾸리겠다는 방침이다. 새 공관위 구성은 2일 최고위원회의에서 의결될 예정이다.

공관위 재편만으로는 당장 혼란을 수습하기 어렵다는 관측이 우세하다. 서울남부지법 민사합의51부가 김영환 지사의 컷오프 효력정지 가처분 신청을 받아들이면서, 비슷한 사례로 제기된 다른 지역 공천 분쟁에도 영향을 미칠 가능성이 커졌기 때문이다. 해당 재판부는 앞서 친한(친한동훈)계 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원의 징계 효력정지 가처분 신청도 잇따라 인용했고, 대구시장 경선에서 컷오프된 주호영 의원의 가처분 신청 사건도 맡고 있다.

장 대표는 법원 판단에 대해 “법리적으로 결정문 내용을 도저히 납득하기 어렵다”면서도 즉시항고 등 불복 여부에 대해서는 “여러 의견을 듣고 신중하게 결정하겠다”고 했다.

김영환 지사도 반격에 나섰다. 김 지사는 이날 충북도청에서 기자회견을 열고 경선 실시를 촉구하며, 경선을 실시하지 않을 경우 무소속으로라도 출마하겠다고 배수의 진을 쳤다.

김영환 충북도지사가 1일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 충청북특별자치도법 제정을 촉구하고 있다. 충북도 제공

주호영 국민의힘 의원(6선·대구 수성갑)이 1일 오전 대구시당에서 대구시장 선거 경선과 관련한 입장을 말하고 있다. 뉴시스

충북에 이어 대구시장 경선도 다시 흔들릴 가능성이 커졌다. 주 의원의 가처분 신청이 인용될 경우 함께 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장을 포함해 예비후보 9명 전원이 경선 절차를 다시 원점에서부터 밟아야 할 가능성도 제기된다. 비슷한 사유로 가처분 신청을 낸 포항시장 경선에서 컷오프된 김병욱 전 의원과 박승호 전 시장도 있다. 서울시장 후보 경선에서 컷오프된 이승현 인팩코리아 대표도 이날 컷오프 효력 정지 가처분 신청을 서울남부지법에 냈다.

공천 컷오프를 둘러싼 당내 혼란이 이어지고 있는 가운데, 장 대표는 지방선거 1호 공약으로 ‘수도권 반값 전세 추진’을 발표했다. 이재명정부의 부동산 정책을 겨냥해 전월세 시장 불안 해소에 초점을 맞춘 실효성 있는 공급 대책에 방점을 찍고, 수도권 민심을 공략하겠다는 것으로 풀이된다.

장 대표는 이날 서울 마포구를 찾아 현장간담회를 열고 “주변 가격의 50%로 장기전세주택을 공급하는 반값 전세를 먼저 서울시에서 추진하고, 이른 시일 안에 이를 수도권 전역으로 확대하겠다”고 밝혔다. 이 자리에 오세훈 서울시장은 참석하지 않았다.

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