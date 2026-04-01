美, 韓 AI 조달·국가핵심기술 보호까지 비관세장벽 제기

도널드 트럼프 미국 행정부가 매년 발간하는 무역장벽보고서(NTE)에서 한국의 인공지능(AI) 인프라 및 클라우드 조달 제한을 비관세 무역장벽으로 새롭게 적시했다.

미국무역대표부(USTR)는 지난달 31일(현지시간) 발간한 2026년 보고서에서 AI 인프라 조달과 관련 지난해 5월 한국 과학기술정보통신부가 고성능 그래픽처리장치(GPU)와 클라우드 자원 조달 입찰을 진행했지만, 미국 기업의 참여가 제한되거나 사실상 배제됐다고 언급했다.

미국 무역대표부(USTR)가 31일(현지 시간) 전세계를 대상으로 한 '2026 무역장벽보고서(NTE)'를 발표했다. NTE 표지 캡쳐

또 산업기술보호법에 산업통상부가 국가 핵심 기술 목록을 유지하고 있는 것과 관련, 해당 지침을 가능한 한 신속히 공개할 것을 촉구했다. USTR은 “한국의 국가 핵심 기술 목록은 반도체, 자동차, 로봇, 항공 분야를 포함한다”며 “산업부는 관련 업무에 대해 외국 클라우드서비스제공업체(CSP)의 사용을 허용하지 않으며, 그 이유로 미국 CSP가 데이터를 해외로 반출할 수 있다고 주장한다”고 지적했다. 이어 “미국 이해관계자들은 국가 핵심 기술을 다루는 기업을 위한 클라우딩 컴퓨팅 사용에 대한 새로운 지침 마련을 위해 산업부와 협력해 왔다”면서 지침 공개를 요구했다.

한국이 제3국 경유 등을 통한 우회 수출 등 관세 회피를 차단하기 위한 협력 체계를 미국과 구축하지 않은 점 역시 이번 보고서에서 처음으로 지적됐다.

지난해와 마찬가지로 온라인 플랫폼 규제와 관련한 문제 제기도 계속됐는데, 올해 보고서에서는 입법 추진 상황과 제도 설계를 구체적으로 언급했다. 보고서는 일정 규모 이상의 글로벌 매출을 기준으로 특정 디지털 서비스 사업자를 사전 규제 방식으로 지정해 경쟁 제한 행위와 콘텐츠 관리 의무 등을 부과하는 방안이 논의되고 있다면서 해당 규제가 한국 시장에서 활동하는 다수의 미국 기업에 적용될 가능성이 있다고 주장했다.

이와 함께 보고서는 “한국은 강요되거나 강제적인 노동으로 생산된 제품의 수입을 금지하지 않는다”고 적시했다. USTR은 한국의 노동자 권리 보호와 관련한 법률에 ‘우려’를 표하면서, 노란봉투법은 노조 결성권과 단체교섭권을 강화한 사례라고 설명했다.

USTR은 기존에 지적한 한국 관련 사안은 대부분 유지했다. 지난해와 마찬가지로 30개월 이상 미국산 소고기 수입 제한과 가공 소고기 제품 금지, 농산물 검역 지연 문제, 잔류농약 기준 규제 등을 주요 위생장벽으로 재지적했다. 디지털 분야에서는 망 사용료 부과 입법 논의, 지도 및 위치정보 데이터 반출 제한 등이 여전히 무역장벽으로 지목됐다. 특히 위치정보 데이터는 해외 반출이 제한되면서 외국 기업의 고정밀 지도 데이터 활용이 제약받고 있다는 점이 재차 강조됐다. 한국 정부는 최근 구글이 신청한 고정밀 지도 데이터의 국외 반출을 조건부로 허용한 바 있다.

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