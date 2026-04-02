삼성, 英 콘월 주거단지에 고효율 히트펌프 대량공급

삼성전자는 1일 영국 콘월 지역의 대규모 주거단지 개발 프로젝트인 ‘웨스트 카클레이즈 가든 빌리지’에 히트 펌프 기반 공조 솔루션을 공급한다고 밝혔다.

사진=삼성전자 제공

이 프로젝트는 과거 광산부지 약 61만평을 재개발해 2035년까지 1500가구 규모의 주거단지를 조성하는 사업으로, 영국 에너지 성능 인증(EPC) 최고 등급 달성을 목표로 진행된다.

삼성전자는 해당 단지에 히트 펌프 기반 가정용 냉난방·급탕 시스템(EHS) 제품인 ‘모노 R290’와 ‘모노 R32’를 공급한다. 히트 펌프는 화석연료를 쓰는 보일러보다 탄소 배출량을 줄일 수 있어 탄소중립 정책을 수립한 유럽 지역에서 수요가 늘어나고 있다.



삼성전자는 냉장고와 세탁기, 오븐 등 가전제품도 공급하고, 이를 스마트홈 플랫폼인 ‘스마트싱스’로 연동할 계획이다. 스마트싱스는 집에 설치된 태양광 발전(PV), 에너지저장장치(ESS)와도 연결돼 태양광으로 생산된 전력량을 점검하고 효율성을 높인다.

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