소녀상 보호 바리케이드 6년여 만에 철거 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
1일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 제1746차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위가 열리고 있다. 경찰은 이날 시위에 앞서 위안부 모욕시위 등으로 소녀상 보호를 위해 설치한 바리케이드를 6년 여 만에 철거했다.
정의기억연대의 1746차 '일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위'가 진행되는 동안 소녀상을 에워싸고 있던 바리케이드가 일시적으로 철거됐다. 시위 전 경찰 바리케이드가 걷히고 소녀상이 모습을 드러나자 집회 참가자들 사이에서 환호가 터져 나왔다. 소녀상은 머리와 손, 옷 부근의 칠이 벗겨져 있었고 크고 작은 흠집도 눈에 띄었다. 소녀상 옆 빈 의자 역시 얼룩덜룩한 상태였다.
정의연 활동가들은 소녀상 주변의 낙엽부터 치우고 빗자루질했다. 비문 근처에 검게 남은 흔적을 긁어내고, 동상 표면의 얼룩과 먼지는 물티슈로 꼼꼼하게 닦았다.