‘인공지능 기본사회’ 선언한 수원시…31개 관련 사업 궤도에

경기 수원시가 인공지능(AI)을 활용해 행정·산업·교육 문제를 해소하는 ‘AI 기본사회’를 선언했다.

1일 수원시에 따르면 시는 올해 AI 운용을 시정 전반으로 확대할 계획이다.

지난달 31일 열린 수원시청에서 열린 AI 정책 브리핑. 수원시 제공

시가 49억원을 들여 추진할 체감형 사업 31개는 ‘기본권 실현’, ‘산업생태계 조성’, ‘행정 혁신’을 3대 목표로 삼았다. AI 시민청·산업청·행정청과 AI 교육·인재양성 등은 사업 시행의 매개가 된다.

우선 재난·돌봄·교통까지 생활형 AI가 확산된다. 시 누리집의 복지·관광 안내에 AI 기반 챗봇 서비스를 도입하고 돌봄과 순찰, 배송 같은 서비스 역시 AI 적용 범위에 포함됐다.

AI 기반 지능형 포트홀 탐지 플랫폼과 재난·안전 관제 인프라 구축, 위성 분석 기반 싱크홀 선제 대응의 3개 공모사업도 추진한다. 이를 통해 도로 파손과 지반 이상 징후를 조기에 감지하는 체계를 마련하게 된다.

이재준 수원시장(오른쪽)이 홍콩에서 열린 첨단기술 관련 투자유치설명회에서 참석자와 대화하고 있다. 수원시 제공

복지와 헬스케어 분야에선 고립 은둔 청소년 발굴 프로그램 ‘AI 점프 프렌즈’, AI 로봇을 활용한 어르신 건강관리, AI 스피커 기반 독거노인 돌봄 사업 역시 확대 추진된다. 여기에 AI 기반 음성돌봄·헬스케어 플랫폼 구축 사업과 스마트 가상현실 스포츠센터 조성에 나선다. 공원 사각지대를 24시간 순찰하는 AI 기반 4족 보행 자율순찰 로봇 도입도 진행 중이다.

교통 분야에서는 자율주행버스 시범사업을 추진한다. 경제자유구역 설립이 최종 승인되면 이곳을 도심항공교통(UAM), 무궤도 트램(TRT), 자율주행 등 미래 교통수단이 결합한 AI 시티로 설계한다는 계획을 밝혔다.

시는 성균관대, 아주대와 협력해 앞으로 5년간 매년 400여명의 AI 분야 실무형 인재도 배출할 계획이다. 아울러 AI 통합 보안관리 체계 구축과 AI 윤리 가이드라인 마련도 함께 추진한다. 올해 AI 교육은 시민 4만명을 대상으로 진행된다.

오민범 수원시 AI스마트정책국장은 “AI 정책은 기술이 아닌 사람이 중심”이라며 “시민과 함께 만들어가는 정책을 추진하겠다”고 말했다.

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