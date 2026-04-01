국중박, 2025년 관람객 650만명 ‘세계 3위’

지난해 연간 관람객 650만 시대를 연 국립중앙박물관이 영국박물관(대영박물관)과 미국 뉴욕 메트로폴리탄미술관을 제치고 세계 박물관 관람객 수 3위에 올랐다.

서울 용산구 국립중앙박물관 전경. 국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관은 미술 전문 매체 ‘아트뉴스페이퍼’가 지난달 31일 발표한 ‘2025년 세계 박물관 관람객 조사’에서 연간 관람객 650만7483명을 기록해 세계 3위에 올랐다고 1일 밝혔다.



프랑스 루브르박물관(904만6000명)과 바티칸 박물관(693만3822명)에 이어 세 번째다. 영국박물관과 메트로폴리탄미술관은 각각 644만120명, 598만4091명을 기록해 4위와 5위에 올랐다.



이번 조사에서는 국립중앙박물관뿐 아니라 국내 주요 국립 문화기관 5곳도 세계 100위권에 이름을 올렸다. 국립현대미술관 35위, 국립경주박물관 39위, 국립부여박물관 78위, 국립공주박물관 89위를 기록했다.



이 매체는 가장 눈부신 증가세는 한국에서 나타났다고 평가했다. 특히 “국립중앙박물관 관람객은 2024년 380만명에서 2025년 650만명으로 70% 이상 급증했다”며 “이는 우리가 관측한 사례 중 절대 증가 규모 기준으로도 손꼽히는 수준”이라고 분석했다. 그러면서 “진주·경주·청주·부여·익산에 있는 지역 국립박물관들 역시 의미 있는 증가세를 보였다”며 “전 세계적인 한국 문화에 대한 열기가 국내외 관람객의 박물관 방문으로 이어지고 있다”고 진단했다.



국립중앙박물관의 상승세는 올해도 이어지고 있다. 2026년 1분기 관람객은 202만3888명으로 지난해 같은 기간보다 44.8% 증가했다.

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