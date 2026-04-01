‘인삼문화’·‘태권도’ 유네스코 등재 도전장

국가유산청이 인삼문화와 태권도의 유네스코 인류무형유산 대표목록 등재를 본격 추진한다. 특히 태권도는 2018년 남북이 처음 공동등재한 씨름에 이어 두 번째 남북 공동등재 가능성이 거론되면서 한반도 문화유산 협력의 상징이 될 수 있을지 주목된다.



국가유산청은 지난달 31일 ‘인삼문화: 지식, 기술 그리고 사회문화적 실천’과 ‘태권도: 한국의 도장 공동체 수련문화’의 등재신청서를 유네스코 본부에 제출했다고 1일 밝혔다.



인삼문화는 단순한 농업기술을 넘어 자연을 존중하고 건강과 장수를 기원해 온 한국인의 삶의 태도가 응축된 무형유산으로 평가된다. 인삼 재배와 가공 기술뿐 아니라 신앙과 의례, 설화, 음식 조리법, 선물 문화 등 일상 속 다양한 실천 방식이 포함된다.



국가유산청은 인삼문화가 건강한 삶과 가족공동체의 유대를 상징하며 서로의 안녕을 기원하는 호혜적 매개체로 기능해 왔다고 설명했다. 지역과 세대에 따라 다양한 형태로 이어져 왔으며 체험과 교육을 통해 전승되고 있다는 점도 강조했다. 유네스코 사무국 검토와 심사기구 심사를 거쳐 2028년 12월 제23차 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회에서 최종 등재 여부가 결정될 예정이다.



태권도는 무술 그 자체보다 도장을 중심으로 형성된 공동체 수련 문화에 초점을 맞췄다. 사범과 수련생이 서로 존중하고 협력하는 관계 속에서 기술과 규범, 수련 가치가 다음 세대로 이어지는 구조가 핵심요소로 제시됐다. 생활권 기반 수련 환경에서 다양한 연령층이 함께 참여하고, 일부 수련생이 다시 사범으로 성장해 후속세대를 지도하는 순환체계도 문화적 지속성을 보여주는 요소로 평가된다.



태권도는 지난해 말 공모를 거쳐 올해 1월 공동등재 또는 확장등재를 위한 차기 등재신청 대상으로 선정됐다. 북한은 이미 2024년 3월 ‘조선민주주의인민공화국의 전통무술-태권도’를 별도 신청한 상태로 현재 심사가 진행 중이다. 이에 따라 향후 남북 협의를 통해 공동등재 또는 확장등재 방식으로 논의가 이뤄질 가능성이 있다.

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