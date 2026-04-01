명현관 해남군수 출마 선언 “농어촌수도 넘어 인류문제 해답 도시로” [6·3의 선택]

명현관 전남 해남군수 예비후보가 1일 출마를 공식 선언하며 해남을 인류 미래 문제 해결의 거점으로 육성하겠다는 청사진을 제시했다.

명 후보는 이날 출마 기자회견에서 “단순한 지역 현안 해결을 넘어 해남을 인류의 미래 문제에 답하는 새로운 모델로 만들겠다”며 “해남의 해답이 곧 인류의 해답이 되는 시대를 열겠다”고 밝혔다.

명현관 해남군수 출마 선언. 연합

그는 해남의 미래 비전으로 ‘ACE 해남 전략’을 제시했다. ACE는 △AI·농업(Agriculture) △문화(Culture) △에너지(Energy)를 의미하며, 이를 통해 농업·생명과학·에너지 산업이 융합된 미래 성장모델을 구축하겠다는 구상이다.

명 후보는 “기후·인구·식량·에너지 문제가 동시에 제기되는 전환의 시대에 해남은 가장 먼저 답해야 할 지역”이라며 “농어촌을 넘어 대한민국, 나아가 세계가 주목하는 ‘농어촌수도’로 도약시켜야 한다”고 강조했다.

특히 농업 분야에 대해 “이제 농업은 단순 생산을 넘어 건강과 생명을 책임지는 산업으로 전환돼야 한다”며 “해남을 미래 식품과 생명과학, 기후 대응 농업의 중심지로 만들겠다”고 밝혔다.

문화와 공동체 가치도 핵심 축으로 제시했다. 명 후보는 “해남의 경쟁력은 산업시설이 아니라 역사와 공동체 정신에 있다”며 윤선도와 윤두서 등을 언급하며 지역의 문화적 자산을 미래 성장 동력으로 연결하겠다고 설명했다.

에너지 분야와 관련해서는 “RE100 기반과 재생에너지를 바탕으로 산업과 일자리를 연결하는 구조를 만들겠다”며 “AI와 에너지, 농업을 결합해 미래 산업 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.

아울러 명 후보는 “특정 지역만 성장하는 것이 아니라 모든 읍면이 함께 발전하는 해남을 만들겠다”며 “청년이 돌아오고, 농민과 소상공인이 웃는 지속가능한 지역을 구현하겠다”고 강조했다.

그는 “이번 선거는 단순한 인물 선택이 아니라 해남의 미래를 어떤 비전으로 설계할 것인지 결정하는 중요한 선택”이라며 “해남의 백년대계를 그리고 대한민국과 인류의 미래까지 함께 바라보겠다”고 말했다.

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