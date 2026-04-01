데이브레이크, 1일 '배철수의 음악캠프' 뜬다

밴드그룹 데이브레이크(Daybreak). 미스틱스토리

밴드그룹 데이브레이크(Daybreak)가 오늘(1일) 오후 6시 방송되는 MBC FM4U '배철수의 음악캠프'에 게스트로 출연해 청취자들의 퇴근길을 책임진다

데이브레이크는 이날 방송에서 최근 발매한 신곡 'drip_DA'(들입다)의 제작 비하인드 스토리와 다수의 히트곡 라이브를 선보일 예정이다.

'drip_DA'(들입다)는 지난달 27일 발매된 데이브레이크의 신곡으로, 트로피컬 하우스와 펑키 록이 결합한 세련된 사운드가 특징이다.

멤버들은 이날 가수 대선배이자 36년차 DJ 배철수와 만나 20년차 밴드로서 갖고 있는 음악적 철학이나 작업, 일상들과 관련해 다양한 대화를 나눌 것으로 예상된다.

가수 겸 방송인 배철수. MBC

평소 밝고 경쾌한 분위기의 곡들을 선보여온 데이브레이크가 국내 최장수 라디오 프로그램인 MBC 배철수의 음악캠프'에 출연해 어떤 매력을 발산할지 기대가 모인다.

한편, 데이브레이크는 2007년 9월 18일 1집 앨범 'Urban Life Style'로 데뷔한 한국의 4인조 록밴드로 멤버는 이원석 (보컬), 김선일 (베이스), 김장원 (키보드), 정유종 (기타)으로 구성되어 있다.

대표곡으로는 '들었다 놨다', '좋다', '꽃길만 걷게 해줄게' 등이 있다.

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