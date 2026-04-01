한중기업가협회·DTCH, 中 씽츠와 손잡고 시장 확대 나서

사진=한중기업가협회 제공

한중기업가협회와 DTCH(디테크)그룹이 차량 커스터마이징 기업 씽츠(浙江星驰)와 전략적 협력 계약을 맺고 시장 확대에 나섰다.

한중기업가협회는 디테크그룹과 중국 씽츠가 전략적 협력 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 이번 계약은 역할 분담을 기반으로 한 협력 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

디테크그룹은 디테크지헴바하를 중심으로 의전 차량과 대형 의전버스의 설계 및 핵심 기술을 담당하고, 씽츠는 이를 기반으로 생산과 중국 시장 공급을 맡을 예정이다.

디테크그룹은 대형버스 기반으로 VIP 의전 차량 설계·개조를 전문으로 하는 기업이다. 윤종영 한양대학교 공과대학 교수가 대표이사를 맡아 설계와 개조를 총괄하고 있으며, AI 기술과 공학 기반 설계를 바탕으로 프리미엄 모빌리티 개발을 추진하고 있다.

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씽츠는 리무진과 비즈니스 밴, 럭셔리 버스 등을 맞춤 제작하는 차량 커스터마이징 기업이다. 이번 협력을 통해 디테크그룹의 독일 법인인 DTCHGMBH(디테크지헴바하)는 중국 현지 생산까지 가능한 기술 체계를 확보하게 됐다.

이번 협약식에는 김훈 한중기업가협회 회장, 서형원 한중기업가협회 비서실장, 김정일 디테크모빌리티 회장, 조동금 디테크모빌리티 일본지사장, 소피 한중기업가협회 상하이 지부 부회장, 정걸 디테크모빌리티 그룹 과장, 채배정 디테크그룹 베이징지사 팀장이 참석했다. 중국 측에서는 조군 씽츠자동차회사 총경리, 장비우·손몽·풍금표 부총경리도 함께 했다. 참석자들은 생산라인과 품질관리 시스템을 점검하고 협력 방향을 논의했다.

DTCH그룹은 최근 프로축구 K리그2 파주 프런티어 FC 구단 전용 프리미엄 버스 제작에 참여해 외관 디자인부터 내부 공간 설계까지 포함한 커스터마이징을 수행한 바 있다. 해당 차량은 FC바르셀로나 선수단이 아시아 투어 당시 사용했던 사양을 기반으로 제작됐다.

양측은 이번 협력을 계기로 VIP 의전 차량과 대형 의전버스 생산 체계를 구축하고, 중국 시장 내 프리미엄 모빌리티 공급 확대와 맞춤형 차량 개발, 글로벌 시장 진출 기반 확보 등을 추진할 계획이다.

한편, 한중기업가협회는 양국 기업 간 교류 및 협력 확대를 지원하는 경제단체로 다양한 산업 분야에서 협력 플랫폼 역할을 수행하고 있다.

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