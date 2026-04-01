100만 유튜버 썸머썸머 이혼 "누구의 잘못 아냐"

구독자 107만 명을 보유한 유튜버 썸머썸머(본명 이다솜)가 이혼했다.

썸머썸머는 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "긴 시간 함께해 온 도미닉과 저는 오랜 숙고 끝에 부부로서 여정을 마무리하기로 했다"고 말했다.

구독자 107만 명을 보유한 유튜버 썸머썸머(본명 이다솜)가 남편 도미닉과의 이혼 사실을 알렸다. 인스타그램 캡처

이혼 시기에 대해 그는 "서류상으로 정리는 꽤 지났지만 함께 쌓아온 시간과 추억은 서류 한 장으로 정리될 수 있는 일이 아니었기에 재결합을 위한 노력도 하고 다시 거리를 두기도 하며 시간이 흘렀다"고 설명했다.

이어 "신중한 결정을 내리고 마음을 추스르기까지 시간이 필요했고 그 과정에서 가까운 지인과 가족에게도 알리지 못했다"며 "변화를 눈치채시고도 변함없이 응원해준 분들께 감사하면서도 말씀드리지 못해 죄송하다"고 덧붙였다.

이혼 사유와 관련해서는 "특별한 사건이나 누구의 잘못이 아닌 각자의 자리에서 더 행복해지기 위한 선택인 만큼 지나친 추측은 삼가 달라"고 강조했다.

썸머썸머는 미국 뉴욕 일상과 현지 사건 등을 다루는 콘텐츠로 인기를 끌었다.

<뉴시스>

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