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100만 유튜버 썸머썸머 이혼 "누구의 잘못 아냐"

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구독자 107만 명을 보유한 유튜버 썸머썸머(본명 이다솜)가 이혼했다.

 

썸머썸머는 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "긴 시간 함께해 온 도미닉과 저는 오랜 숙고 끝에 부부로서 여정을 마무리하기로 했다"고 말했다.

 

구독자 107만 명을 보유한 유튜버 썸머썸머(본명 이다솜)가 남편 도미닉과의 이혼 사실을 알렸다. 인스타그램 캡처
구독자 107만 명을 보유한 유튜버 썸머썸머(본명 이다솜)가 남편 도미닉과의 이혼 사실을 알렸다. 인스타그램 캡처

이혼 시기에 대해 그는 "서류상으로 정리는 꽤 지났지만 함께 쌓아온 시간과 추억은 서류 한 장으로 정리될 수 있는 일이 아니었기에 재결합을 위한 노력도 하고 다시 거리를 두기도 하며 시간이 흘렀다"고 설명했다.

 

이어 "신중한 결정을 내리고 마음을 추스르기까지 시간이 필요했고 그 과정에서 가까운 지인과 가족에게도 알리지 못했다"며 "변화를 눈치채시고도 변함없이 응원해준 분들께 감사하면서도 말씀드리지 못해 죄송하다"고 덧붙였다.

 

이혼 사유와 관련해서는 "특별한 사건이나 누구의 잘못이 아닌 각자의 자리에서 더 행복해지기 위한 선택인 만큼 지나친 추측은 삼가 달라"고 강조했다.

 

썸머썸머는 미국 뉴욕 일상과 현지 사건 등을 다루는 콘텐츠로 인기를 끌었다.

<뉴시스>


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