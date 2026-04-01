[속보] 장동혁 “서울에서 ‘반값 전세’ 추진하고 수도권 전역으로 확대할 것”

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 1호 공약으로 ‘반값 전세’를 포함한 부동산 공약을 발표했다.
장동혁 대표는 이날 서울 마포자이더센트리지에서 주민 간담회를 마친 뒤 “국민이 마음 편히 살고 청년들이 내 집 마련의 꿈을 꾸려면 이재명 정부의 부동산 정책은 근본부터 바뀌어야 한다”며 공약 추진을 밝혔다.
부동산 공약에는 구체적으로 △서울·수도권 반값 전세 추진 △출산 연동형 주거 자금 대출 추진 △월세 세액공제 확대 △청년 월세 지원 확대 △전세자금 대출 인지세 면제를 위한 인지법 개정 추진 등이 담겼다.
장 대표는 “주변 가격의 50%로 장기전세주택을 공급하는 ‘반값 전세’를 서울시에서 먼저 추진하고, 이를 빠른 시일 내에 수도권 전역으로 확대하겠다”고 밝혔다.
이어 “국민의힘이 추진하는 반값 전세는 중앙정부의 행정 절차나 법 개정 없이 지방정부의 공공주택 임대료 조정위원회의 심의를 거쳐 공급이 가능하다”며 “지방선거에서 국민의힘을 선택해 주시면 반값 전세를 가장 먼저 추진하겠다”고 다짐했다.
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