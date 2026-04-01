계양구, 업종 개편·규제 완화 ‘미라클파크서운’ 재도약

인천 계양구 서운동 225번지 일원에 위치한 서운일반산업단지는 약 52만4970㎡ 규모다. 2019년 9월에 준공된 이래 지역경제의 핵심 거점 역할을 해왔다. 계양구가 이곳의 대외 이미지를 높이기 위해 ‘미라클파크’ 브랜드 도입으로 재도약에 나선다.

계양구는 서운산단의 입주업종 확대와 규제 완화를 골자로 한 ‘관리기본계획 변경’을 추진한다고 1일 밝혔다. 현지에는 265개 기업이 입주해 금속 가공, 전자 부품, 기계 및 장비 제조업 등을 중심으로 운영 중이다.

이번 변경은 최근 입주기업의 매출액과 고용 인원 감소로 인해 약화된 산단 성장성을 회복하기 위한 취지다. 또 급변하는 산업 환경에 맞춰 기업의 지원 기능을 보완하고자 마련됐다.

구는 설문조사 결과를 반영해 입주 가능한 업종을 기존보다 6개 많아진 총 19개로 늘린다. 특히 신재생에너지 보급 확대 차원에서 건축물 옥상 등에 태양력 발전업을 허용하기로 했다. 또 한국자산관리공사가 재무구조 개선을 지원하는 때 비거주용 건물 임대업이 허용된다.

규제 문턱의 경우 용도지구(공항시설물보호지구) 폐지에 따른 관련 조례 변경 사항을 반영한다. 그간 입주가 제한됐던 지정폐기물 배출 업체라도 전량 위탁 처리하면 입주가 가능하도록 기준을 합리적으로 개선했다. 업종 배치를 통합해 기업 간 융·복합 산업 발굴은 유도한다.

명칭은 ‘미라클파크서운’을 병행 표기해 명품 산단으로서의 정체성을 강화할 계획이다. 구는 이달 중 시에 관리기본계획 변경 승인을 신청해 조속히 최종 승인 고시가 이뤄지도록 할 예정이다. 윤환 계양구청장은 “서운산단이 양질의 일자리 창출과 글로벌 경쟁력을 갖추도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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