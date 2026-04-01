이틀 새 ‘긴급 공지’ 잇따른 삼천당제약…“주주 여러분 재산 지키겠다”

최근 주식 시장에서 이른바 ‘황제주’로 불리다가 하한가를 맞은 삼천당제약이 이틀 사이 잇따라 ‘긴급 공지’를 내고 “주주 여러분의 재산을 지키겠다”며 강력한 의지를 드러냈다.

최근 주식 시장에서 이른바 ‘황제주’로 불리다가 하한가를 맞은 삼천당제약이 이틀 사이 잇따라 ‘긴급 공지’를 내고 “주주 여러분의 재산을 지키겠다”며 강력한 의지를 드러냈다. 삼천당제약 홈페이지 캡처

삼천당제약은 1일 임직원 일동 명의로 낸 공지에서 “어제의 하락은 기업 가치의 훼손이 아닌 악성 루머와 결탁한 공매도 세력의 인위적인 공격이었다”고 주장했다. 이어 “거래소가 즉각 ‘공매도 과열 종목’으로 지정해 오늘 하루 공매도를 금지시킨 것이 그 증거”라고 밝혔다.

회사는 “저들이 여러분의 소중한 주식을 헐값에 뺏으려 할 때, 당사는 조 단위 수익의 실체로 정면 돌파하겠다”며 “삼천당제약은 흔들림 없이 주주 여러분의 재산을 지키겠다”고 각오를 다졌다.

주식시장에서 떠오르는 종목으로 화제가 된 삼천당제약은 지난달 31일 전날보다 29.98% 폭락한 82만9000원에 장을 마감했다. 지난달 25일 종가 111만5000원으로 코스닥 시총 1위에 오른 데 이어 같은 달 28일 118만4000원으로 최고가를 쓴 지 사흘 만이었다.

시장에서는 올해 초보다 4배 넘게 오르는 등 삼천당제약의 주가 상승을 이끌었던 경구용 당뇨·비만 치료제 관련 미국 라이선스 계약이 실제 체결되면서 재료가 소멸, 차익실현 매물이 출회된 영향으로 풀이했다.

삼천당제약은 지난달 30일 미국 파트너사와 먹는 당뇨병 치료제 ‘리벨서스’의 제네릭, 먹는 비만치료제 ‘위고비 오럴’의 제네릭(성분명 세마글루타이드) 관련 라이선스 계약을 체결했다고 공시한 터다.

회사는 그럼에도 주가가 급락하자 전날 임직원과 전인석 대표이사 명의 공지를 잇따라 내고 온라인 상에서의 ‘작전주’라거나 ‘주가 조작’ 글에 대한 사실무근 강력한 법적 대응을 예고했다.

삼천당제약 회사 소개 페이지, 삼천당제약 홈페이지 캡처

삼천당제약은 1일에도 “특정 증권사와 애널리스트가 유포한 악의적인 허위 사실에 대해 금일 오전 중 즉각 고소와 손해배상청구를 진행한다”고 밝혔다.

이어 “단순히 개인의 일탈로 치부하지 않고 증권사 차원의 조직적 개입 여부를 끝까지 추적해 선량한 주주님글의 피해를 반드시 보상받겠다”고 강조했다.

삼천당제약의 주가는 이날 오전 10시20분 기준 전날보다 5.07% 하락한 78만7000원에 거래되고 있다.

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