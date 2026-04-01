화사, 6개월만에 신보 'So Cute'(쏘 큐트)로 컴백

화사의 새 디지털 싱글 'So Cute'(쏘 큐트) 티저. 피네이션 유튜브 캡처

가수 화사가 새 디지털 싱글 'So Cute'(쏘 큐트)로 돌아온다.

1일 소속사 피네이션은 "화사가 오는 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 'So Cute'(쏘 큐트)를 발매한다"고 밝혔다.

화사의 이번 컴백은 지난해 10월 15일 발매해 대히트를 기록한 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 이후 약 6개월 만으로, 또 한 번 히트 신기록을 써내려갈지 관심이 집중된다.

피네이션은 지난 달 31일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 화사의 컴백을 알리는 'So Cute'(쏘 큐트) 티저 영상을 공개했다.

영상에는 'So Cute'(쏘 큐트)를 부르는 화사의 짧은 보컬과 테이블에 앉아 생각에 잠긴 화사의 모습, 그 주위를 둘러싸고 리코더와 훌라후프 등을 갖고 저마다 놀고 있는 아이들의 모습이 담겼다.

어떤 컨셉인지 짐작이 어려운 묘한 분위기 속에서 'So Cute'(쏘 큐트)멜로디 일부와 앨범 발매일인 '26.04.09 (THU) 6pm KST' 문구가 담겨 컴백 기대감을 고조시켰다.

한편, 지난해 발표한 화사의 'Good Goodbye'(굿 굿바이)는 압도적 음원 파워를 과시하며 메가 히트곡으로 자리잡았다.

국내 주요 음원 차트에서 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬'(PAK)을 총 750회 달성하는가 하면, SBS '인기가요' 트리플 크라운과 국내 음악방송 5관왕, 빌보드 코리아 신설 차트인 '빌보드 코리아 핫100'에서 2주 연속 1위 자리를 지켰다.

화사는 이번 신곡 'So Cute'(쏘 큐트)로 가요계 대표 '솔로 퀸'의 위상을 공고히 함으로써 또 하나의 명곡이 탄생할 것으로 기대가 모인다.

한편, 화사는 오는 9월 11일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 개최되는 세계 최대 규모의 뮤직 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio) 무대에 참여해 K팝 대표 디바다운 보컬과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

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