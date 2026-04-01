경찰 “‘대구 캐리어 속 여성 시신’ 사위가 폭행해 숨져”

대구 캐리어 시신 사건 피해자인 50대 여성 A씨 사인이 폭행에 따른 사망으로 추정된다는 경찰 조사 결과가 나왔다.

1일 대구 북부경찰서 등에 따르면 전날 A씨 시신유기 혐의로 긴급체포한 사망 여성 딸 B(20대)씨와 사위 C(20대)씨는 경찰 조사에서 이러한 내용을 진술했다.

31일 오전 60대 초반의 여성 시신이 든 캐리어가 발견된 칠성동 잠수교. 김덕용 기자

경찰은 B씨 등을 상대로 구체적 사건 경위와 동기 등을 추가로 조사한 뒤 이날 구속영장을 신청할 계획이다.

앞서 딸과 사위는 지난 18일 대구 중구 주거지에서 A씨 시신을 캐리어에 담은 뒤 신천변에 유기한 혐의를 받고 있다. 시신은 31일 오전 북구 칠성동 잠수교 인근 신천에서 주민 신고로 발견됐다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 이들이 캐리어를 끌고 이동하는 장면을 확인하고 수사 착수 약 10시간 만에 이들을 긴급체포했다. 피의자들은 시신 유기 사실을 인정한 상태다.

현재까지 이들에게는 시체유기 혐의만 적용된 상태로, 직접적인 살해 여부나 추가 공범 존재 여부는 확인되지 않았다. 다만 경찰은 폭행과 사망 간 인과관계를 규명하는 데 수사력을 집중하고 있다.

경찰은 부검을 통해 정확한 사망 원인을 밝히는 한편, 추가 조사 결과에 따라 적용 혐의를 변경하는 방안도 검토 중이다.

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