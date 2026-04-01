이민우 “한 가정의 가장으로 새출발” 결혼 소감

사진=이민우 SNS

그룹 신화 이민우가 결혼 소감을 전했다.

이민우는 지난달 31일 자신의 인스타그램을 통해 "결혼식을 무사히 마치고 한 가정의 가장으로 새로운 출발을 하게 됐다"며 장문의 글을 게시했다.

그는 "10대와 20대, 그리고 지금까지 모든 순간을 함께해주신 팬 여러분께 가장 먼저 인사를 전한다. 제 인생의 새로운 챕터를 따뜻하게 지켜봐 주셔서 감사하다"며 팬들에게 감사함을 표했다.

그러면서 "앞으로도 멈추지 않고 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠다. 조만간 좋은 음악과 무대로 다시 인사드리겠다. 늘 고맙고, 사랑한다"고 덧붙였다.

아내 이아미를 향해선 "늘 고맙고, 사랑한다 귤"이라며 애정을 담은 인사를 전했다.

앞서 이민우는 지난 29일 서울 모처에서 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다.

두 사람은 지난해 12월 딸을 출산해 축하를 받았다. 이아미는 전 남편과의 사이에서 얻은 딸이 있으며, 이민우는 두 딸의 아버지가 됐다.

한편 이민우는 4월 가수로 컴백할 예정이다.

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