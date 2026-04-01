홍윤화, 9개월만 40kg 감량 “춥고 손 떨려” 이상 증세 고백

SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 화면 캡처

코미디언 홍윤화가 체중 감량 후 몸에 이상증세를 느꼈다고 밝혔다.

지난 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 개그우먼 홍윤화가 다이어트로 40kg 감량 후 근황을 공개한 가운데 남편 김민기와 대학병원 가정의학과를 찾아 궁금증을 유발했다.

이날 홍윤화는 비만 전문가인 오상우 가정의학과 교수를 만나 "9개월간 40㎏를 뺀 후 몸이 많이 피곤하다. 우울한 건 아니지만 많이 차분해졌다. 몸이 많이 변하고 낯설어졌다"고 말했다.

이어 "원래 추위를 안 타는데 살을 뺀 뒤 오한에 시달리고 있다. 손이 달달 떨릴 정도다. 3월이 춥다고 느끼는 게 처음이라 낯설다"고 덧붙였다.

이에 오 교수는 "지방은 체온을 유지하는 단열재 역할을 한다. 단열재가 줄어서 몸이 적응하고 있는 거다. 건강해지는 과정"이라고 설명했다.

홍윤화는 이명 때문에 잠을 못 자고, 멍이 오래간다고도 토로했다. 오 교수는 "이명의 원인이 다양해서 다이어트라고 할 수는 없는데, 일시적인 영양 불균형 때문일 수도 있다"고 봤다.

이를 들은 홍윤화는 "영양 불균형을 태어나서 처음 들어봤다. 제 얼굴 옆에 꼭 영양부족이라고 해주세요"라고 말해 웃음을 자아냈다.

홍윤화는 면역력 강화를 위해 보양식을 먹고 4㎏ 증량했다고 말했다. 오 교수는 "그게 요요의 시작"이라며 "폐경 후 유방암, 자궁내막증, 자궁내막암에 걸릴 수 있으니 조심하라"고 당부했다.

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