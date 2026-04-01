'40㎏ 감량' 홍윤화, 이상증세 병원行…"이명 들려"

홍윤화가 몸에 이상증세를 느낀다며 병원을 찾았다.

지난 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 개그우먼 홍윤화가 다이어트로 40kg 감량 후 근황을 공개한 가운데 남편 김민기와 대학병원 가정의학과를 찾아 궁금증을 유발했다.

SBS '동상이몽2' 화면 캡처

그는 "최근 40kg 감량하고 나서 처음 겪어보는 몸의 이상증세가 있어서 선생님을 찾아간 것"이라고 밝혔다. 이내 비만 전문가 오상우 교수를 만났다. 이 자리에서 홍윤화가 "9개월 동안 40kg 뺐다"라고 알렸다.

이를 들은 오 교수가 "몸이 피곤하지 않냐? 기분이 우울하거나 그런 변화는 없나?"라고 물었다. 홍윤화가 "우울한 건 없는데 내가 많이 차분해진 것 같다. 내 몸이 많이 변하고 낯설다"라며 속내를 고백했다. 또 "원래 추위 안 타는데 살 빼고 나니까 손이 덜덜 떨릴 정도로 너무 춥다"라고 덧붙였다. 이에 오 교수는 "몸에 단열재가 줄었으니까, 몸이 줄어든 지방에 적응하는 거다"라면서 오히려 정상화되는 과정이라고 설명했다.

특히 홍윤화가 "이명이 들린다"라고 해 걱정을 샀다. 그가 "삐 소리가 나다가 멈췄다가 계속 반복되더라. 이명이 있으면 밤에 잠들기 힘들다"라고 밝혔다. 오 교수는 "일반적으로 살 빠져서 오는 일시적인 영양 불균형 때문에 이명이 생기지 않았을까 생각한다"라고 진단했다.

SBS '동상이몽2' 화면 캡처

이에 홍윤화가 "그런 것도 있다. 발을 찧어서 멍 들었는데 멍이 너무 오래가더라"라고 걱정했다. 오 교수가 "그것도 영양 부족이다"라고 하자마자, 홍윤화가 "그래서 '내 몸에 뭐가 부족하구나, 면역력이 떨어졌구나' 느껴서 복날 먹는 음식만 집중해서 먹었다. 작정하고 4kg을 찌웠다. 이건 요요가 아니라 매일 몸무게를 재면서 한 것"이라는 등 2개월 만에 전략적으로 증량했다고 강조했다.

그러나 오 교수는 예상치 못한 진단을 내렸다. "그게 바로 요요의 시작이다"라고 해 홍윤화를 충격에 빠트렸다. 영상을 지켜보던 출연진이 "요요 판정받은 거냐?"라며 놀랐다. 홍윤화가 "난 인정하지 않는다"라고 끝까지 현실을 부정해 웃음을 샀다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지