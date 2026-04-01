심수봉, 14년 만에 '히든싱어8' 응답…"신 노년 프로젝트"

가수 심수봉이 '히든싱어8'에 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

지난 31일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '히든싱어8'에서는 심수봉이 원조 가수로 출격회 첫 회를 장식했다.

JTBC '히든싱어8' 캡처

4년 만에 돌아온 '히든싱어8'이 14년 터줏대감 MC 전현무와 함께 화려한 시작을 알렸다. '히든싱어'는 2012년에 시작해 원조 가수만 81명, 모창 능력자 423명까지 많은 사람과 함께했다. 전현무는 "어떤 시즌보다 이번 시즌은 장르가 매우 다양하다"라며 트로트부터 발라드, 록, 댄스, 인디, R&B까지 다양한 장르의 원조 가수가 출격한다고 해 기대감을 더했다.

'히든싱어8'의 첫 회를 장식할 원조 가수로 데뷔 48주년을 맞이한 가요계의 살아있는 전설 심수봉이 출격했다. 독보적인 음색과 수많은 명곡으로 세대를 넘는 삶을 노래하는 국민가수 심수봉은 1세대 싱어송라이터로 1978년 등장과 함께 가요계 판도를 바꿨다.

심수봉과 '히든싱어'와의 만남이 14년 만에 성사된 가운데, 심수봉이 출연을 결심한 이유를 밝혔다. 심수봉은 '신 노년 프로젝트'를 선언하며 "다른 후배 가수들에게 곡을 주고 싶다"라고 고백했다. 심수봉은 곡을 준 첫 후배 가수가 송가인이라고 밝히며 현재 조카 손주인 가수 손태진을 위한 곡을 쓰고 있다고 전했다. 이날 손태진이 판정단 자리에 합류해 재미를 더했다.

JTBC '히든싱어8' 캡처

수많은 명곡을 보유한 심수봉 편은 시즌 최초로 5라운드로 진행됐다. 더불어 1라운드를 심수봉 없이 진행해 모두를 혼란에 빠뜨렸다. MC 전현무도 제작진에 속아 당황한 모습으로 재미를 더했다.

한편 JTBC '히든싱어8'은 대한민국을 대표하는 가수와 그 가수의 목소리부터 창법까지 완벽하게 소화 가능한 '모창 능력자'의 노래 대결이 펼쳐지는 신개념 음악 프로그램으로 매주 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.

<뉴스1>

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