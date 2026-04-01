트럼프 “전쟁 오래가지 않을 것…이란 정권, 이미 교체됐다” 주장

도널드 트럼프 미 대통령이 31일(현지시간) 미군이 이란 전쟁을 오래 수행하지 않을 것이라면서 이란 정권 교체 목표는 이미 달성했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 이란 전쟁 전망에 대해 “우리는 그곳에 그리 오래 있지 않을 것”이라며 “우리는 지금 당장 그들을 완전히 초토화하고 있다”라고 말했다.

도널드 트럼프 미 대통령. 로이터연합뉴스

그는 호르무즈해협 재개방 문제에 대해선 “내 생각에 그것은 자동으로 열릴 것이다”라며 “그들에겐 힘이 남아있지 않다. 해협을 이용하는 나라들이 가서 직접 열면 된다”라고 했다. 그러면서 “왜냐하면 석유를 통제하는 이들이라면 누구든 해협을 여는 것에 기뻐할 것이기 때문”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 앞서 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 미국에 전쟁 수행 도움을 주지 않는 유럽 동맹국들을 향해 “항공유를 구하지 못하고 있는 국가들은 미국에서 사 가거나, 지금이라도 호르무즈로 가서 석유를 가져가라”며 강한 불만을 표시했다.

트럼프 대통령이 호르무즈해협 폐쇄 문제를 해결하지 않고 군사 작전을 끝낼 의사가 있다는 입장을 참모들에게 밝혔다는 월스트리트저널(WSJ) 보도와 관련해선 “솔직히 그 문제에 대해 생각해보지 않았다. 내 유일한 임무는 이란이 핵무기를 갖지 못하게 하는 것”이라고 말했다.

미군이 전날 이란 중부 이스파한 지역 탄약고에 벙커버스터 폭탄(지하 관통탄)을 투하한 것에 대해선 폭발 규모가 예상보다 컸다며 “그들이 엄청난 것들을 갖고 있었다는 뜻”이라고 언급했다.

트럼프 대통령은 이어 “우리는 그들의 핵 능력을 제거하고 있고, 정권 교체도 달성했다”고 주장했다. 그는 “지금 우리는 완전히 다른 사람들을 상대하고 있으며, 그들은 이전보다훨씬 더 합리적이다. 이것이 진정한 정권 교체”라고 말했다.

스티브 윗코프 중동 특사나 JD 밴스 미 부통령을 이란과의 협상을 위해 파견할 것인지에 대해선 “말하고 싶지 않다”며 말을 아꼈다.

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