권은비, 8년 만에 울림 떠난다 "값진 여정…감사"

그룹 아이즈원 출신 가수 권은비가 8년 동안 몸담아온 울림엔터테인먼트(이하 울림)를 떠난다.

31일 울림은 "소속 아티스트 권은비의 전속 계약이 종료된다, 당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다"라고 밝혔다.

가수 권은비. 뉴스1

이어 "지난 시간 동안 끊임없이 노력하며 다채로운 모습을 보여준 권은비에게 진심으로 감사드린다, 앞으로 펼쳐질 권은비의 새로운 여정 역시 진심으로 응원하겠다"라고 덧붙였다.

이후 권은비는 직접 쓴 손 편지를 공개했다. 권은비는 "오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 됐다"라며 "연습생 시절부터 지금까지 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다"라고 말했다.

이어 "무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 내게 큰 선물로 남았다, 함께해 주신 울림 식구분들께 진심으로 감사드린다"라며 "항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 돼 주신 팬 여러분들께도 정말 감사하다, 여러분 덕분에 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고 더 나아갈 수 있었다"라고 했다.

그러면서 "많은 분의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰다"라며 "어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠다, 진심으로 감사드린다"라고 전했다.

한편 권은비는 지난 2014년 걸그룹 예아로 데뷔해 2015년까지 활동했다. 이후 2018년 울림 소속 연습생으로 엠넷 '프로듀스48'에 출연, 프로젝트 걸그룹 아이즈원 멤버로 발탁된 뒤 활발히 활동하며 인기를 얻었다. 이후 솔로로 전향했으며 '언더워터' 등의 히트곡을 냈다.

<뉴스1>

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