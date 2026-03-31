노벨평화상 추천이 비춘 한국의 성숙 [종교칼럼]

한 인물을 둘러싼 평가는 언제나 단선적이지 않다. 특히 종교와 정치, 국제 활동이 교차하는 지점에 서 있는 인물일수록 다양한 시선이 교차한다. 최근 세계평화통일가정연합(옛 통일교) 한학자 총재가 2026년 노벨평화상 후보로 추천되었다는 소식은 한 개인에 대한 평가를 넘어 한국 사회의 현재 위치를 돌아보게 하는 계기가 된다. 그것은 단지 인물에 대한 평가라기보다 서로 다른 기준과 시선이 어떻게 한 사회 안에서 공존하고 조율되는가를 보여주는 하나의 사례다.

노벨평화상 후보 추천은 수상을 의미하지 않는다. 그러나 그 과정은 세계 각지의 다양한 평가 기준과 시선이 교차하는 지점이다. 이번 추천에서 주목되는 것은 추천자의 이력이다. 얀 피겔 박사는 슬로바키아의 유럽연합 가입 협상을 이끈 수석대표였으며, 이후 슬로바키아 최초의 유럽연합 집행위원을 지낸 중량급 인물이다. 나아가 그는 유럽연합이 임명한 ‘종교 및 신념의 자유’ 특별특사로 활동하며 국제사회에서 종교 자유와 인권 문제를 다뤄왔다. 그의 추천은 특정 인물에 대한 호의라기보다, 국제사회가 공유하는 가치와 기준 속에서 이루어진 하나의 평가로 볼 수 있다. 서로 다른 역사적 경험과 제도적 배경을 지닌 인물이 내린 판단이라는 점에서 이번 추천은 평가의 외연을 확장시키는 계기로 읽힌다.

피겔 박사는 추천서에서 한 총재가 세계 평화와 종교 간 대화, 그리고 가정의 가치를 기반으로 한 사회 통합을 위해 평생 헌신해왔다고 평가했다. 또한 한반도 평화 비전 제시, 국제 평화상 제정, 문화·예술을 통한 평화 외교 등을 주요 공적으로 제시했다. 한 총재가 창설한 세계평화여성연합이 유엔 경제사회이사회 협의 지위를 보유하고 있다는 점 역시, 이러한 흐름 속에서 이해할 수 있다. 이는 한국에서 출발한 민간 주체의 국제적 역할이 점차 제도권 안에서 인식되고 있음을 보여주는 사례이기도 하다.

물론 국내에서는 여전히 다양한 평가가 존재한다. 사법적 판단이 진행 중인 사안도 있고, 정치·사회적 논쟁 역시 이어지고 있다. 이러한 상황은 서로 다른 가치가 공적 영역 안에서 검증되는 과정으로 볼 수 있다. 한국 사회는 이미 수차례의 사회적 논쟁과 제도적 조정을 거치며 공적 기준을 정립해 왔다. 종교, 정치, 시민사회가 얽힌 사안을 법과 절차 속에서 다루는 경험이 축적되어 있다는 점은 오히려 사회의 내구성을 보여주는 요소다.

이번 노벨평화상 후보 추천은 하나의 결과라기보다, 서로 다른 평가 기준이 만나는 지점을 보여주는 사례다. 국제사회가 주목하는 가치와 국내에서 축적된 경험이 교차하는 이 지점에서 찬반을 떠나 보다 입체적인 시선을 가질 필요가 있다. 서로 다른 평가가 동시에 존재한다는 사실 자체가 특정 방향의 결론이 부재하다는 의미가 아니라 다양한 판단 기준이 공존하고 있음을 뜻한다.

정성수 종교전문기자

한국 사회는 짧은 시간 안에 경제 성장과 민주주의의 제도화를 동시에 이뤄낸 나라다. 그 과정에서 종교 역시 사회 변화와 함께 다양한 역할을 수행해 왔다. 어떤 경우에는 사회 통합의 매개가 되었고, 어떤 경우에는 논쟁의 중심에 서기도 했다. 중요한 것은 이러한 다양한 경험이 축적되면서, 사회가 점차 복합적인 사안을 다루는 능력을 키워왔다는 점이다. 서로 다른 가치가 충돌할 때 이를 배제하기보다 공적 절차 속에서 조율하려는 경향은 민주사회가 갖춰야 할 중요한 조건이기도 하다.

나아가 오늘날 한국 사회는 국내적 기준과 국제적 기준이 동시에 작동하는 공간으로 변모하고 있다. 국제사회가 주목하는 가치와 국내에서 형성된 판단 기준 사이에는 때로 간극이 존재할 수 있다. 그러나 이러한 간극은 충돌의 원인이기보다, 서로를 비추는 거울로 기능할 수 있다. 외부의 시선은 내부의 기준을 재점검하게 만들고, 내부의 경험은 외부의 평가를 보다 구체적으로 이해하게 만든다. 이러한 상호작용은 사회를 단순화시키기보다 오히려 더 깊게 만든다. 결국 이번 노벨평화상 후보 추천이 던지는 의미는 특정 인물에 대한 평가를 넘어서 있다. 그것은 서로 다른 기준과 시선이 공존하며, 그 차이를 제도와 절차 속에서 조율해 나갈 수 있는 사회로서 한국이 어디까지 와 있는지를 되묻게 한다. 이번 추천이 어떤 결과로 이어지든, 이를 대하는 자세가 우리 사회를 한층 더 성숙하게 만드는 계기가 되기를 기대한다.

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