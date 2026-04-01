한은, 2025년 4분기 환율방어 225억弗 썼다

환율이 1400원 후반대로 치솟은 지난해 4분기 한국은행 등 외환당국이 외환시장 안정을 위해 약 225억달러를 순매도한 것으로 나타났다. 분기 기준 역대 최대 순매도 기록이다.



한국은행이 31일 공개한 ‘시장안정조치 내역’에 따르면 외환당국은 지난해 4분기 총 224억6700만달러(약 34조3700억원)를 외환시장 안정에 쏟아부었다. 이는 지난해 3분기 17억4500만달러 순매도보다 207억2200만달러 늘어났으며, 분기 기준 역대 최대 규모다. 당국의 외환 순매도 규모는 지난해 1분기 29억6000만달러에서 2분기 7억9700만달러로 줄었으나 4분기에 급격히 불었다.

서울 중구 하나은행 외화 위·변조 대응센터 직원이 미국 달러를 정리하고 있다. 연합뉴스

다만 외환보유액은 지난해 12월말 기준 4280억5000만달러로 9월말(4220억2000만달러)보다 60억3000만달러 감소에 그쳤다.



윤경수 한은 국제국장은 이날 원·달러 환율이 1530원선을 뚫은 데 대해 “달러에 비해 원화가 2배 정도 이상 빠르게 절하되는 상황이기에 굉장히 긴장감을 갖고 보고 있다”며 시장에서 괴리가 심해지고 한쪽으로 쏠림이 뚜렷해지면 대응할 것이라고 밝혔다. 그는 “원화의 절하폭이 다른 통화에 비해 상당히 빠르다”며 “외국인 주식 자금이 나가는 속도가 빨랐기에 환율 수급 측면에서 상승 압력으로 작용한 게 분명한 것 같다”고 설명했다.



이날 신현송 한국은행 총재 후보자가 ‘현재 환율에 큰 우려는 없다’고 말한 데 대해서는 “환율 수준이 위기와 직접 연결되는 것이 아니라 달러 자금을 조달할 수 있는지, 달러 유동성 상황이 어떤지가 더 중요한 요소”라며 “달러 스와프 시장 같은 경우 차익거래 유인이 지금 굉장히 눌려 있거나 마이너스까지 나타나는 상황이어서 달러 자금을 조달·운용하는 데 전혀 문제가 없다”고 부연했다.

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