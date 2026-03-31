의혹 제기 반년… 김병기 수사 속도 못내는 경찰

차남 숭실대 편입 개입 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 31일 경찰에 네 번째로 출석했다. 건강상 이유를 들며 조사를 중단한 지 약 3주 만이다. 의혹이 불거진 지 반년째 가시적인 수사 성과를 내지 못한 채 김 의원의 편의를 봐주고 있다는 비판이 나온다.

김병기 무소속 의원이 31일 공천헌금 수수 등 13개 의혹에 대한 네 번째 피의자 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다. 김 의원이 3차 조사 도중 허리통증을 호소하며 귀가한 지 20일 만이다. 뉴스1

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이날 오후 1시56분 서울경찰청 광역수사단 마포청사에 모습을 드러낸 김 의원은 취재진에게 “성실하게 조사받고 무혐의를 입증하겠다”고 밝혔다.



김 의원은 지난 11일 3차 조사를 받다가 건강상 문제로 약 5시간 만에 귀가했다. 조서에 날인도 하지 않았다. 날인을 하지 않은 이유에 대해 김 의원은 “시간이 없어서 하지 못했다”고 설명했다.



날인이 이뤄지지 않은 조서는 증거로 사용할 수 없는 만큼 경찰은 이날 조사에서 3차 조사 내용을 보완하고 조서 날인도 받을 것으로 보인다. 경찰은 필요할 경우 김 의원을 추가 소환할 방침이다.



경찰은 지난해 9월 김 의원이 아들의 대학교 편입에 개입했다는 의혹 고발장을 접수했지만, 6개월 동안 13가지 의혹 중 어떤 의혹에 대해서도 결론을 내지 못하고 있다. 김 의원 조사 일정도 늦춰졌다. 경찰은 김 의원 측 편의를 봐주는 것이라는 비판에 “원칙대로 흔들림 없이 수사 중”이라고 했다.



경찰은 김 의원 출석이 미뤄지는 동안 차남 관련 의혹 규명에 수사력을 집중했다. 김 의원의 전직 보좌관들을 주말 포함 여러 차례 불러 조사하며 차남의 편입·취업 과정 전반에 대해 집중적으로 캐물었다. 26일에는 김 의원 차남 김모씨도 참고인 신분으로 불러 조사했다. 김씨는 숭실대 편입과 가상자산 거래소 ‘빗썸’ 취업 과정에서 김 의원을 통해 특혜를 받았다는 의혹을 받고 있다. 경찰은 김씨에 대해서도 추가 소환조사가 필요하다고 보고 있다.



경찰은 차남 편입·취업 개입 의혹 외에도 김 의원이 전직 동작구의원들로부터 3000만원의 불법 정치자금을 건네받았다는 ‘공천헌금 수수’ 등 13가지 의혹 전반에 대한 조사를 이어갈 방침이다.

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