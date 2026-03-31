日 ‘반격 능력’ 미사일 육상부대 첫 배치

일본 정부가 ‘적 기지 공격 능력’(반격 능력)의 핵심으로 삼는 장거리 미사일을 31일 처음으로 육상 부대에 배치해 중국과 북한 일부 지역을 사정권 안에 뒀다. 공격을 받았을 때만 자위에 필요한 최소한도로 무력을 행사한다는 전후 ‘전수방위’(專守防衛) 원칙이 전환점을 맞았다는 평가가 나온다.

교도통신 등에 따르면 일본 자위대는 이날 규슈 구마모토현 겐군 주둔지에 지상 발사형 대함 미사일 시스템인 ‘12형 지대함 유도탄’(사진)을 배치했다. 사거리가 1000㎞를 넘어 중국 연안부와 대만 인근 해역, 북한 일부까지 닿는다.



도쿄 인근 시즈오카현 후지 주둔지에는 ‘25식 고속 활공탄’이 배치됐다. 사거리는 수백㎞이지만, 요격이 어려운 고고도를 초음속으로 비행한다. 앞으로 사거리를 2000㎞까지 늘리기 위한 개량 작업에도 착수할 예정이다. 이 경우 북한은 물론 중국 동북부 일부 지역까지 사정권에 들어온다.



일본은 규슈 미야자키현 에비노 주둔지와 홋카이도 가미후라노 주둔지에도 25식 고속 활공탄을 각각 배치하기로 했다. 해상자위대 구축함과 항공자위대 전투기에는 자국산 장사정 미사일을 배치한다는 계획이다. 최근 일본은 호위함 ‘조카이’에 사거리가 약 1600㎞인 토마호크 미사일 탑재가 가능하도록 개조하기도 했다.



고이즈미 신지로 방위상은 이날 기자회견에서 “억지력, 대처력을 강화에 매우 중요한 조치”라고 의미를 부여했다. 요미우리신문은 “북·중은 음속의 몇 배에 달하는 속도와 변칙적인 궤도 비행 특성을 갖춘 극초음속 무기를 개발·배치하고 있다”며 “이런 무기는 기존 방위 시스템으로는 요격이 어렵기 때문에 정부는 미사일을 발사한 적 기지를 직접 타격할 수 있는 미사일을 보유함으로써 상대가 공격을 주저하게 만드는 효과를 기대하고 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지