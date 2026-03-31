[인사] 한국경영자총협회 외

한국경영자총협회 ◆승진 △노동정책본부 본부장(이사 대우) 황용연 △경제조사본부 〃 하상우 △회원지원본부 본부장 이정우 ◆전보 △고용·사회정책본부 본부장 이상철 △홍보실 실장 임영태
한국무역협회 ◆실장급 신규 보임 △차이나데스크 실장 진실 △안전관리팀장 김인근 ◆실장급 전보 △비서실장 이상헌 △홍보실장 박세범 △스타트업글로벌성장실장 심윤섭
하나투어 ◆전무 승진 △지방사업본부 고기봉 △상품기획(MD)본부 김창훈 ◆상무(A) 승진 △재무본부 이진호 ◆상무(B) 승진 △호텔/현지투어공급부 유봉기 △온라인개발랩 이길주 △법무총무부 채철훈 ◆상무보 승진 △상품기획지원부 서인철 △상해법인 오성창 △온라인기획상품영업부 유승렬 ◆계열사·자회사 상무(B) 승진 △하나투어비즈니스 항공운영부 손태완
KT ◆부사장 승진 △Customer부문장 박현진 △Enterprise부문장 김봉균 △네트워크부문장 김영인 △IT부문장 옥경화 △kt estate 경영기획총괄 김영진 △kt cs 대표이사 지정용 ◆외부 영입 △법무실장 부사장 송규종 △정보보안실장 전무 이상운 △AX사업부문장 전무 박상원 ◆전무 승진 △권혜진 △권희근 △허태준 ◆그룹사 전무 승진 △김상균 △최경일 ◆상무 승진 △김대현 △김대회 △김범민 △김병진 △박재형 △백승택 △신세범 △예범수 △오범석 △이성환 △이승호 △이영호 △이진형 △전명준 △최세준 △최옥진 △한종욱 ◆그룹사 상무 승진 △강현구 △박세주 △정영훈 ◆상무보 승진 △고영근 △김광희 △김병찬 △김승화 △김재현 △김종혁 △김종희 △김준영 △박광수 △박성우 △박승영 △박예경 △박종일 △성종석 △송광성 △신동균 △신동호 △오홍석 △이운문 △이중혁 △임호준 △정용섭 △정은배 △조봉철 △주석훈 △주윤석 △지윤택 △최진해 △허재호
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