증권범죄 ‘최대 징역 19년’… 더 세진 양형기준

시세조종이나 미공개 중요정보 이용 등 증권 범죄에 최대 징역 19년까지 선고하도록 양형기준이 상향됐다. 이들 범죄의 법정 최고형은 무기징역이지만, 기존 양형기준은 최대 15년까지였다. 자본시장의 공정성 침해 범죄 자진신고 시 형량을 감면하는 사법협조자 형벌감면(리니언시) 제도도 도입됐다.

이동원 양형위원회 위원장이 지난 30일 서울 서초구 대법원에서 열린 양형위원회 제144차 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

대법원 양형위원회는 144차 전체회의를 열고 자금세탁범죄 양형기준, 증권·금융범죄 및 사행성·게임물범죄 수정 양형기준 등을 최종 의결해 확정했다고 31일 밝혔다. 핵심은 미공개 중요정보 이용, 시세조종, 부정거래 등 ‘자본시장 공정성 침해 범죄’에 대한 실효적 처벌이 가능하게 하는 데 있다. 새 양형기준은 올 7월1일 이후 기소된 사건부터 적용된다.



이득액이 300억 이상인 대규모 증권범죄의 경우 가중 요소를 적용하면 최대 징역 19년까지 선고할 수 있도록 권고 형량 범위가 무거워졌다. 사행성·게임물 범죄에 대해서도 ‘홀덤펍’ 등 유사 카지노업에 대한 처벌 규정을 신설하고 미성년자 대상 범죄에 대한 특별가중인자를 두는 등 형량을 상향했다.



중요범죄의 범죄수익을 은닉하거나 가장하면 징역 6개월∼1년6개월을, 형량 가중 대상이면 징역 10개월∼3년을 권고했다. 재산을 국외로 옮기면 금액에 따라 가중처벌한다. 도피액이 50억원 이상이면 징역 6∼10년, 5억원 이상 50억원 미만이면 징역 3∼7년이 기본 권고 형량 범위다.



리니언시 제도를 도입해 자본시장 공정성 침해 범죄를 자진해서 신고하면 자수와 마찬가지로 특별감경인자로 반영하기로 했다. 이 밖에도 피해자 의사와 상관없이 감형만 노리고 기습적으로 공탁한 뒤 감경받는 것을 막기 위해 피해 회복 관련 양형인자에서 ‘공탁 포함’이라는 문구를 모두 삭제했다.

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