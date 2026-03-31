에너지 사용 5% 절감 나선 서울시… 오세훈 “공공 먼저 바뀌어야” [오늘, 특별시]

중동 사태로 인한 에너지 위기감이 고조되자 서울시가 에너지 사용을 5% 이상 감축하는 등 선제적 대응에 나섰다.

시는 31일 오세훈 서울시장 주재로 ‘중동 상황 관련 서울시 에너지 위기 극복 대책회의’를 개최하고 공공부문 선제적 에너지 절감 대책을 발표했다. 회의에는 행정1·2부시장과 정무부시장, 기획조정실장 등 주요 간부와 유관기관 관계자들이 참석했다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스

오 시장은 “오늘 회의를 단순 점검 자리가 아닌 서울시의 에너지 사용 방식을 근본적으로 바꾸는 출발점으로 삼을 것”이라며 “에너지 절약으로 인해 시민 불편이 없도록 참여할수록 이익이 되고, 함께할수록 성과가 체감되는 방식으로 설계해 시민의 자발적 참여를 유도하고 동시에 취약계층의 삶에 영향을 미치지 않도록 촘촘하게 챙기겠다”고 말했다. 이어 “공공이 먼저 바뀌지 않으면 시민 참여를 이끌어낼 수 없다”며 “서울이 먼저 바꾸고 그 변화가 시민과 도시 전반으로 확산되도록 책임 있게 추진하겠다”고 덧붙였다.

시는 시청 운영시간 단축과 조명 격등 운영, 재택근무 확대, 출장 차량 이용 제한 등으로 에너지 사용을 5% 이상 감축하기로 했다. 이달 25일부터 시행 중인 공공기관 관용차량과 임직원 차량 5부제도 계속한다.

시청뿐 아니라 시 소유 공공건물과 산하기관 건물 총 229개에 에너지 절감 집중관리·평가를 진행해 올해 4∼6월 전년 동기 대비 에너지 사용량 5%를 감축한다. 미관을 위한 경관 조명은 자원안보 위기경보 ‘주의’ 단계에서 밝기를 30%로 낮추고 ‘심각’ 단계에선 전면 소등한다. 실개천과 폭포 등 수경시설 158개는 이용 수요가 낮은 평일 운영시간을 조정하고, 주말이나 공휴일에는 정상 운영한다.

한강공원 내 조명시설도 현행 24시간 점등에서 격등 점등으로 조정한다. 반포 달빛무지개분수는 현행 일 5회에서 3회로 운영 횟수를 줄인다.

도로포장도 원유 의존도가 높은 만큼 수요관리 차원에서 운영 방식을 조정한다. 포트홀과 긴급 굴착 복구 등 안전에 관련된 포장은 차질 없이 하되 정기적인 대규모 포장 정비는 중동 정세를 고려해 착공 시기를 조정할 방침이다.

아울러 시는 주행거리 대비 에너지 감축률에 따라 최대 1만포인트를 지급하는 ‘승용차 에코마일리지 녹색실천 프로모션’, 에너지 절감률에 따라 아파트 단지에 포인트를 지급하는 ‘건물 에코마일리지 프로모션’ 등을 실시해 시민들의 에너지 절약을 유도한다.

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