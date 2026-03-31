BPA-해진공, 부산TP와 기술창업 지원 플랫폼 위탁 협약 체결

부산항만공사(BPA)와 한국해양진흥공사(해진공)는 31일 부산테크노파크(부산TP)와 해운항만 기술창업 지원 플랫폼 ‘1876 BUSAN’의 위탁 협약을 체결했다고 밝혔다.

BPA는 2022년부터 스마트 항만 핵심기술의 국산화와 스타트업 경쟁력 강화를 목표로, 부산시·해진공·코리아스타트업포럼과 공동으로 ‘1876 BUSAN’을 운영하고 있다.

연정흠 BPA 연구개발부장(왼쪽부터)과 김태훈 부산TP 해양ICT센터장, 김학선 해진공 해양AI전략팀장이 31일 부산항국제전시컨벤션센터에서 ‘1876 BUSAN’ 위탁 협약을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산항만공사 제공

이날 협약은 해운항만 스타트업의 체계적인 육성을 위해 전문기관에 기업 지원프로그램 운영을 위탁하기 위해 마련됐다.

수탁기관으로 선정된 부산TP는 1999년 설립 이후 지역 내 기술 혁신을 주도해 온 기관으로, 비즈니스 컨설팅 전문기업 ㈜테리뉴와 함께 그간 축적한 창업기업 육성 경험과 산업 네트워크를 ‘1876 BUSAN’ 운영에 적극 활용할 예정이다.

주요 협약 내용은 스타트업의 성장단계에 맞춘 △셋업(설정) △빌드업(기초 다지기) △스케일 업(확장) 체계를 확립하고, 이를 통해 창업 초기부터 글로벌 시장 진출까지 종합적인 지원이 가능한 기업육성 시스템을 구축한다. 또 부산항 인프라를 활용한 실증(Test-bed) 기회를 제공해 스타트업이 개발한 신기술이 현장에 적용되도록 돕고, 이를 통해 확보된 데이터를 기반으로 기술의 완성도를 높이는 등 효과 창출에 주력할 예정이다.

이들 기관들은 협약 체결 직후 개최된 입주기업 대상 사업설명회에서 1876 Busan의 중장기 운영 방향과 입주기업 육성 로드맵, 구체적인 지원 일정을 공유하며 지역 내 창업 열기를 확산시켰다.

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