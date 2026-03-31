'사냥개들2' 비 "일상에서 악역 모습 유지하다 아내 김태희에 혼나"

넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에 새롭게 합류한 가수 겸 배우 정지훈(비)이 캐릭터 몰입 과정에서 아내 김태희와 있었던 일화를 전했다.

배우 정지훈이 31일 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2의 제작발표회에 참석해 인사말을 하고 있다. 한윤종 기자

31일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회가 개최된 가운데, 이날 현장에는 김주환 감독, 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 참여해 작품과 관련한 다양한 대화를 나눴다.

'사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환 분)와 우진(이상이 분)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

정지훈은 시즌2에 새롭게 합류해 글로벌 불법 복싱 리그 'IKFC'를 지배하는 운영자 '백정' 역을 맡았다. 백정은 극중 건우(우도환 분), 우진(이상이 분)과 대립하는 악역으로 극에 긴장감을 불어넣는다.

배우 정지훈, 이상이, 우도환(사진 왼쪽부터)이 31일 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

정지훈은 "항상 칼날과 같은 느낌으로 피도 눈물도 없는 인물을 표현하려 했지만 표현 자체는 크게 어렵지 않았다. 1년간 캐릭터에 몰입했고 감독님의 주문도 상당히 많았다"고 밝혔다.

이어 "웃고 있지만 무서워야 하고 웃어도 눈은 웃지 않아야 했다. 굉장히 사악해야 하고 어떤 동작을 하더라도 상대를 비참하게 만들 수 있어야 한다는 요구를 받았다"고 전했다.

또 그는 "몸도 지나치게 좋아보이면 안되고 벌크업은 돼 있지만 복싱이 가능한 정도의 몸을 원했다. 요구는 많았지만 오히려 조련당하는 느낌이 들어서 좋았다"며 "감독님과 얘기를 나누면서 점점 캐릭터에 젖어든다고 느꼈고 눈빛과 제스처가 무섭고 날카로워야 했는데 그게 인위적으로 보이면 안 된다고 생각했다"고 말했다.

그러면서 정지훈은 "평생 그렇게 살아온 사람처럼 보이기 위해 집에서도 그 상태를 유지하다가 아내에게 혼이 나기도 했다. 약 1년 동안 백정으로 살았다"고 전해 웃음을 안겼다.

총 7부작으로 구성된 '사냥개들2'는 오는 4월 3일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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