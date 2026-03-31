KT, 박윤영 신임 대표이사 선임…“책임경영 기반 강화”

KT는 서울 서초구 태봉로 KT연구개발센터에서 제44기 정기 주주총회를 열고 박윤영 대표이사를 선임했다고 31일 밝혔다.

KT는 서울 서초구 태봉로 KT연구개발센터에서 제44기 정기 주주총회를 열고 박윤영 대표이사를 선임했다고 31일 밝혔다. KT 제공

박윤영 신임 대표이사는 1992년 한국통신(KT 전신)에 입사해 30여년간 KT에서 근무한 ICT 분야 전문가로 기업사업부문장 사장, 미래사업개발단장, Convergence연구소장 등을 역임하며 회사의 주요 사업과 기술 분야를 두루 경험해 왔다.

기업사업부문장 재임 시 B2B(기업 간 거래) 사업 성장을 주도하며 KT의 핵심 성장축을 B2B로 확대하는 데 기여했다. 박윤영 신임 대표이사의 AX 역량과 성장 전략, 그리고 기업가치 제고를 위한 경영 의지가 KT의 미래 성장을 견인하는 데 기여할 것으로 기대된다.

주주총회에서는 대표이사 선임을 비롯해 △재무제표 승인 △정관 일부 변경 △사내·사외이사 선임 등 총 9개 의결 안건 모두 원안대로 처리됐다.

KT는 서울 서초구 태봉로 KT연구개발센터에서 제44기 정기 주주총회를 열고 박윤영 대표이사를 선임했다고 31일 밝혔다. KT 제공

사내이사로는 박현진 이사가 선임됐다. 박 신임 이사는 KT밀리의서재와 KT지니뮤직 대표이사, KT Customer전략본부장, 5G사업본부장 등을 역임하며 통신과 미디어 분야에서 폭넓은 사업 경험을 쌓아 왔다.

KT는 내년 정기주주총회부터 주주가 총회 장소에 직접 참석하지 않더라도 온라인을 통해 실시간으로 주주총회에 참여하고 의결권을 행사할 수 있는 전자주주총회를 도입할 예정이다.

KT 관계자는 “새로운 대표이사 선임을 계기로 경영체제를 정비하고 책임경영 기반을 강화하는 한편 앞으로도 투명한 지배구조와 적극적인 주주 소통을 바탕으로 지속 가능한 성장과 기업가치 제고를 위해 노력할 계획”이라고 말했다.

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