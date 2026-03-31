"예전 트위터에 이런 게"…도끼, 과거 이하이 언급 게시물 자랑

래퍼 도끼와 가수 이하이가 사실상 연애 사실을 인정한 가운데, 도끼가 과거 이하이를 언급했던 게시물을 자랑했다.

도끼는 31일 소셜미디어(SNS)에 "from my old tweet 예전 트위터에 이런 게"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 도끼가 과거 SNS에 남긴 글이 담겼다.

도끼는 14년 전인 2012년 1월부터 3월까지 수차례에 걸쳐 "이하이 짱", "다시 한 번 이하이 짱", "이하이 1위 짱"이라는 글을 남겼다.

앞서 도끼와 이하이는 열애설이 제기된 후 28일 SNS를 통해 나란히 함께 있는 사진을 올리며 사실상 열애를 인정했다.

이하이는 SNS에 "내 하나뿐인 DOK2 그리고 808HI, 생일 축하해요"라고 적었다. 그러면서 도끼를 '내 남자'(MY MAN)라고 표현했다. 도끼는 해당 게시글에 "엄청 사랑"이라는 댓글을 남겼다.

도끼도 SNS에 "모두 잘 듣고 계신가요? 더 많은 노래들 coming soon"이라며 이하이를 '내 여자'(MY LADY)라고 칭했다.

<뉴시스>

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