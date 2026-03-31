장윤정 딸, 셀프 디스 “억울하게 생겼어”...도경완 ‘당황’

가수 장윤정의 딸 하영이 유쾌한 셀프 외모 디스로 눈길을 끌었다. 그는 "오빠가 억울하게 생겼다"며 오빠 닮은 걸 아는지 묻는 말에도 쿨하게 인정했다. 그러면서 "나는 귀여운 쪽"이라고 답했다.

도장TV

지난 28일 유튜브 채널 ‘도장TV’의 영상 ‘하영아 세상에 공짜는 없단다 l 자전거 한강 데이트’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 도경완이 딸 하영과 한강에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

이날 도경완은 자전거를 타는 하영 곁을 지키며 다정한 아버지의 모습을 보였다. 딸 하영과 과자를 먹다가도 그는 “아빠는 이렇게 하영이랑 주말에 나오니까 너무 좋다”며 ‘딸바보’ 면모를 보였다.

이어 딸 하영에게도 “하영이도 좋아?, 언제까지 아빠랑 나와줄 거야?”라고 하영에게 기분을 물었다. 도경완은 주변에서 “딸은 나중에 친구 생기면 아빠랑 안 놀아준다더라”며 불안한 감정을 표했다.

그는 “나중에 안 그럴 거란 자신 있냐”며 하영에게 확답을 원했고, 그는 “모르지. 운명은 정해져 있으니까”라고 답해 웃음을 자아냈다.

딸 하영이를 보고 도경완은 “너무 많이 컸다, 도하영”이라고 답했다. 또 “생긴 게 점점 다른 사람이 되는 것 같다”고 말했다.

그러자 하영은 “아빠는 어릴 때 어떻게 생겼나”고 물었고, 그는 “오빠랑 똑같이 생겼어”라고 말했다. 하영은 오빠와 닮았다는 도경완의 설명을 듣고 “억울하게 생겼냐”고 농담을 건넸다.

도경완이 “아빠가 억울하게 생겼다니”라고 서운함을 표현하자 하영은 어릴 때를 물은 것이라며 정정했다.

이후 오빠의 외모가 억울하게 생겼다고 솔직하게 답한 하영은 자신 역시 “나 오빠 닮은 거 안다”고 쿨하게 인정해 웃음을 더했다.

하영은 학급 내 ‘예쁜 순위’ 중 자신이 꼴등이라고 답하며, “나는 예쁜 쪽이 아니라 귀여운 쪽”이라고 답하며 유쾌함을 드러냈다.

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