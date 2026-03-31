[3월31일 자동차 업계 소식] 폭스바겐·렉서스 등

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◆ 렉서스

렉서스 복합문화공간 ‘커넥트투(CONNECT TO)’가 봄을 맞아 시즌 한정 음료와 렉서스 영파머스 협업 메뉴인 프리미엄 드립 커피를 새롭게 선보인다.

이번 신메뉴는 벚꽃 테마 음료 3종과 라이프 케어 음료 1종, 프리미엄 드립 커피 2종으로 구성됐다.

계절의 감성을 담은 봄 시즌 한정 음료와 함께, 미래세대를 위한 지속 가능한 농업과 건강한 식문화를 지향하는 렉서스 영파머스의 철학을 반영해 기획된 것이 특징이다.

◆ KGM

사진=KG 모빌리티 제공

KG 모빌리티(이하 KGM)가 야외 활동이 많아지는 계절을 맞아 겨울철 강추위에 노출 되었던 차량의 안전 운행을 위해 ‘봄 맞이 차량 점검 캠페인’을 시행한다.

‘봄 맞이 차량 점검 캠페인’은 4월 1일(수)부터 14일(화)까지 2주간 직영사업소인 군포 광역서비스센터를 포함해 전국 325개 서비스네트워크에서 KGM 전 차종(대형 상용차 제외)을 대상으로 차량 주요 부품과 기능을 점검한다.

◆ 한성자동차

사진=한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)가 인천 서구에 서비스센터를 오픈하고 지역 고객을 위한 서비스 네트워크를 한층 확대한다.

이에 따라 기존 부평 서비스센터는 인천서구 서비스센터로 확장 이전된다.

새롭게 문을 연 인천서구 서비스센터는 일반 정비와 사고 수리가 모두 가능한 종합 정비 거점 센터로 운영된다. 센터에는 일반정비 23개와 사고수리 12개의 워크베이가 마련됐다.

◆ 폭스바겐

사진=폭스바겐코리아 제공

폭스바겐코리아는 4월 4일(토)부터 5월 24일(일)까지 전국 전시장에서 폭스바겐의 전 모델을 경험할 수 있는 ‘2026 Spring Drive’ 시승 행사를 진행한다.

봄철 나들이 시즌을 맞아 전국 22개 폭스바겐 전시장에서 진행되는 이번 시승 행사에서는 대형 패밀리 SUV ‘아틀라스’를 비롯해 ‘골프 GTI’, 전기차 ‘ID.4’, ‘투아렉’ 등 폭스바겐의 전 라인업을 직접 체험할 수 있다.

◆ 폴스타

사진=폴스타코리아 제공

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)가 고객의 차량 관리 편의성을 높이기 위해 ‘폴스타 오너 앱(Polestar Owner App)’을 공식 출시했다.

폴스타 오너 앱은 서비스 예약부터 차량 이력 관리까지 지원하는 통합 서비스 플랫폼이다.

폴스타 차량 출고자라면 이름과 휴대전화 인증만으로 간편하게 가입할 수 있으며, △실시간 정비 예약 △정비 진행 상황 확인 △정비 이력 관리 △리콜 대상 여부 조회 등 다양한 기능을 이용할 수 있다.

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