[속보] 국민 3580만명에 최대 60만원 준다…‘중동발 위기’ 26.2조 추경

‘소득하위 70%’ 국민 약 3580만명에게 1인당 10만∼60만원씩 지원금이 지급된다.

박홍근 기획예산처 장관이 지난 27일 세종시 정부세종청사에서 중동 사태 대응을 위한 2026년도 추가경정 예산안에 대해 브리핑하고 있다. 세종=연합뉴스

정부는 31일 오전 청와대에서 이재명 대통령 주재로 국무회의를 열어 26조2000억원 규모의 추가경정예산(추경)안을 의결했다.

올해 출범한 기획예산처가 내놓은 첫 추경안이자, 작년 6월 이재명 정부 출범 이후로는 두번째 추경안이다.

정부는 ‘중동전쟁 위기 극복을 위한 2026년도 추경’이라는 이름을 붙였다.

총지출은 753조1000억원으로, 본예산(727조9000억원) 대비 25조2000억원 늘어났다. 이와 별도로, 국채상환에 1조원이 쓰인다.

지원금은 중동전쟁발 고유가에 대응하는 피해지원금 성격으로, 총 4조8000억원 규모다. 지난해 추경 사업 ‘민생회복 소비쿠폰’(12조1709억원)의 40%에 해당하는 현금이 풀린다.

석유 최고가격제를 비롯해 유류비·교통비 경감 등 에너지 부담 완화에도 약 5조원이 배정됐다.

이번 예산은 직접 지원을 통한 경기 보강 기능에 무게가 실렸다. 정부는 이번 추경으로 0.2%포인트 성장률 제고 효과가 있을 것으로 전망했다.

박홍근 신임 기획예산처 장관은 “고유가·고물가 상황은 소상공인, 청년 등 취약계층에 보다 큰 부담을 안겨주고 있다”며 “어렵게 되살린 경기 회복의 불씨가 꺼지지 않도록 신속한 재정 지원이 필요하다는 판단하에 이번 추경 예산안을 마련했다”고 밝혔다.

정부는 이날 오후 국회에 추경안을 제출할 예정이다. 여야는 시정연설(4월2일) 및 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의·부별심사를 거쳐 4월10일 본회의에서 추경안을 처리하기로 했다.

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