‘국힘 입당 강요’ 문경관광공사 간부 수사의뢰…민주당 “몸통과 배후 밝혀라”

더불어민주당 경북도당이 문경관광공사의 국민의힘 입당 강제동원 의혹에 대해 수사기관에 단순 가담자를 넘어선 몸통과 배후를 밝힐 것을 촉구했다.

민주당 경북도당은 31일 성명서를 내어 “문경선거관리위원회가 지난 25일 문경관광공사 간부 2명을 문경경찰서에 수사 의뢰했다”고 밝혔다.

경북 문경시선거관리위원회. 문경시선거관리위원회 제공

민주당이 밝힌 제보 내용에 따르면 공사 간부 A씨는 지난해 말 공사 현장 하급직 직원들에게 “국민의힘 당원 가입 좀 해달라”고 요구했다. 또한 “필요하면 1000원씩 돈을 주겠다. 내년 6월까지만 6개월 가입해달라”며 향응 제공을 약속했다. 또 다른 간부 B씨는 공사의 조직적 입당 동원에 개입한 의혹을 사고 있다.

민주당은 “이번 사건은 조사 대상이 30여명에 이른다는 점에서 수법과 규모, 개입 정황에 있어 충격적이다”며 “공기업 간부가 자신의 직위를 이용해 하급 직원에게 특정 정당 입당을 강요하고 이를 거부한 직원에게 압박을 가했으며 심지어 금전 제공과 향응까지 약속했다는 사실은 명백한 불법이자 공직 윤리를 정면으로 파괴한다”고 지적했다.

그러면서 “입당원서 배부와 수거가 체계적으로 이뤄졌고 상급자와 임원진이 언급되는 의혹까지 제보되면서 이 사건의 배후에 누가 있는지에 대한 국민적 의혹은 커질 수밖에 없다”고 했다. 그러면서 단순 가담자뿐만 아니라 입당 강제 동원의 기획자와 지시자 및 최종 수혜자를 밝혀달라고 요청했다.

마지막으로 이들은 “다가오는 지방선거는 지역의 미래를 결정하는 중대한 과정인 만큼 이번 사건과 같은 불법과 관권 개입이 반복된다면 선거의 공정성과 정당성이 무너질 수밖에 없다”며 “공직사회는 정치의 도구로 전락할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

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