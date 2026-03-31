김재섭 “정원오, 여직원과 단둘이 칸쿤 출장… 서류엔 ‘남성’으로”

더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 재임 시절 여직원과 단둘이 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 다녀오면서 출장 서류에는 해당 직원의 성별을 ‘남성’으로 기재했다는 의혹이 31일 국민의힘에서 제기됐다. 정 후보는 “인간적 도의를 넘어선 무도한 네거티브”라며 즉각 반발했다.

국민의힘 김재섭 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정 후보가 구청장 재임 당시 한 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 다녀왔는데, 관련 서류에는 해당 직원의 성별이 남성으로 기재돼 있었다”고 밝혔다.

정원오 전 성동구청장. 연합뉴스

김 의원은 “자료를 요구하자 성동구청은 해당 직원의 성별 항목만 가린 채 제출했다”며 “여성과 출장을 간 사실을 감추려 한 것인지, 아니면 공문서를 허위로 작성한 것인지 밝혀야 한다”고 목소리를 높였다.

김 의원이 공개한 자료에 따르면, 정 후보는 지난 2023년 3월1일부터 12일까지 총 10박 12일 일정으로 멕시코와 미국을 방문했다. 출장 인원은 정 후보와 여성 직원 A씨 등 2명이었고, 예산은 총 2872만원이 쓰였다. 민선 8기 기간 정 후보의 해외 출장 14건 중 여성 직원만 동행한 사례는 해당 건이 유일하다.

김 의원은 “출장 결과 보고서에는 칸쿤에서의 2박3일 일정에 대한 구체적인 활동 내용과 증빙 자료가 부족하다”며 “해당 출장은 민선 8기 해외 출장 가운데 가장 많은 예산이 투입된 사례”라고 지적했다.

인사 특혜 의혹도 제기했다. 김 의원은 “출장에 동행한 여성 직원은 이후 임기제 다급에서 가급으로 재채용됐다”며 “연령과 경력을 고려할 때 구청 내에서도 이례적인 인사라는 평가가 있다”고 주장했다. 해당 직원은 지난해 승진한 것으로 알려졌다.

이에 대해 정 후보는 입장문을 내고 “근거 없는 네거티브에 대해서는 응당한 책임을 물을 예정”이라고 반박했다.

정 후보 측은 “2023년 국제참여민주주의포럼 참석은 주최 측인 멕시코선거관리위원회 등의 공식 초청에 따른 것”이라며 “당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원, 지방의원 3인, 지자체 공무원 등이 포함된 11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무”라고 설명했다.

그러면서 “당시 정 구청장과 동행한 직원은 해당 업무 담당자일 뿐만 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다”며 “단지 여성 공무원이라는 이유로 문제를 삼는 것은 인간적 도의를 넘어선 무도한 네거티브”라고 비판했다.

이어 “공무국외출장 심사의결서에 성별 오기는 구청 측의 단순 실수였으며, 외부에서 자료 요청 시 통상적으로 성별, 생년월일 등 개인정보보호를 위해 정보를 가리고 내는 것이 일반적”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지