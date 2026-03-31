김경욱, ‘도지코인’ 실제로 투자했다…“캐릭터 몰입 위해”

개그맨 김경욱이 ‘도지코인’ 투자 경험을 털어놓았다.

김경욱은 30일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형’에 사유리와 함께 출연했다. 이날 그는 과거 ‘나일론 머스크’ 캐릭터로 활동했던 당시 상황을 설명했다.

짠한형 신동엽

김경욱은 “진짜 진정성 있다. ‘나일론 머스크’활동 당시 실제로 도지코인 (투자)에 들어가지 않았나”는 질문에 “그렇다”고 대답했다. 그는 “당시 가격이 약 15원 수준일 때 들어갔는데 막판에 폭락장을 경험했다”고 말했다.

그가 도지코인에 투자하게 된 배경도 밝혔다. 실제로 투자해야만 ‘나일론 머스크’라는 캐릭터에 몰입할 수 있을 거 같다고 생각을 전했다.

이야기를 듣던 신동엽은 “진짜 일론 머스크의 마음”이라며 공감하는 듯 연신 고개를 끄덕였다.

이어 “당시 음악을 들으면서 힘내신 분들이 많다”며 “힘들 때 같이 힘들어서”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

여담으로 김경욱의 이모는 ‘나일론 머스크’를 보고 “이렇게 아이디어적인 걸 해봐라, 얼마나 잘하냐”고 그를 못 알아보고 조언했다고.

김경욱의 출연에 신동엽은 그를 쭉 살펴봤고, 그 사실을 알게 된 김경욱은 ‘카타르시스’를 느꼈다는 심경을 전했다.

‘나일론 머스크’는 김경욱이 2021년 딥페이크 기술을 활용해 일론 머스크가 한국어를 구사하는 것처럼 연출한 부캐릭터다. 그는 해당 캐릭터를 통해 도지코인을 소재로 한 노래 등 다양한 콘텐츠를 선보였다.

한편 도지코인은 2013년 만들어진 암호화폐로, 초기에는 장난 성격이 강했지만 2019년 일론 머스크가 언급해 화제가 된 바 있다.

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