인천공항, 마틴에어카고 신규 취항

인천공항에 유럽 최대 화물항공사인 마틴에어카고가 신규 취항했다.

인천국제공항공사는 31일 ‘마틴에어카고(Air France-KLM Martinair Cargo)’가 인천-암스테르담 노선에 운항을 개시했다고 밝혔다.

31일 오전 인천공항 화물터미널에서 열린 ‘인천공항 마틴에어카고 신규취항 행사’ 모습

마틴에어카고는 에어프랑스-KLM 그룹 내 화물 항공사로 암스테르담 스키폴 공항을 거점으로 전 세계 310개 이상의 목적지에 화물 운송 서비스를 제공 중이다.

마틴에어카고의 인천-암스테르담 노선은 B747-400 화물기를 투입해 주 3회 운항하며, 홍콩을 포함한 순환 운항 스케줄로 운영해 유럽과 동북아시아를 연결하는 화물 운송 네트워크를 강화할 것으로 기대된다.

주요 운송품목은 반도체 장비, 의약품, 항공우주 부품 등 고부가가치·특수 화물이다. 이를 통해 연간 약 1만 6000t의 물동량이 신규로 창출될 전망이다.

이와 관련해 인천공항공사는 이날 오전 인천공항 화물터미널에서 ‘마틴에어카고 신규취항 행사’를 열었다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “마틴에어카고의 인천공항 신규 취항은 글로벌 항공화물 시장에서 인천공항의 경쟁력을 더욱 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 신규 화물 항공사 및 노선 유치로 대한민국의 물류 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

한편 인천공항 화물 물동량은 지난해 295만4000t을 기록하며 국제화물 기준 세계 3위를 달성했다.

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