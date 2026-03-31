“한국은 역동적이고 수준 높은 시장”…JTI코리아, 신제품 ‘플룸 아우라’로 승부수

“한국은 궐련형 전자담배 제품의 다양성과 기술 도입 측면에서 매우 높은 수준의 시장입니다. 그만큼 JTI에게도 특별한 의미를 갖는 곳입니다.”

이리나 리 JTI코리아 사장이 31일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 열린 JTI코리아의 궐련형 전자담배 '플룸 아우라' 출시 기자간담회에서 발표하고 있다. 박윤희 기자

이리나 리(Irina Lee) JTI코리아 사장은 31일 서울 영등포구 페어몬트 앰버서더 서울 호텔에서 대표 브랜드 ‘플룸’ 신제품 출시 간담회에서 이 같이 밝혔다. 리 사장은 “JTI가 글로벌 시장에서 축적해온 인사이트를 반영한 ‘플룸 아우라’는 맛과 취향을 중요시하는 한국 소비자들의 라이프스타일과 잘 맞아떨어진다”면서 “JTI만의 기술력이 접목된 신제품은 이전에 없던 새로운 경험을 제공할 것” 이라고 말했다.

이날 공개한 ‘플룸 아우라’는 JTI가 국내 시장에 세 번째로 선보인 전자담배 기기다. 앞서 JTI코리아는 2019년 ‘플룸테크’를 출시, 국내 전자담배 시장에 처음 진입했으나 시장 안착에 실패하며 2021년 사업을 잠정 중단한 바 있다. 이후 2024년 10월 ‘플룸X 어드밴스드’를 출시하며 한국 전자담배 시장에 재진출했고, 올해 3월 스틱 브랜드 ‘메비우스 포 플룸(MEVIUS for Ploom)’을 ‘에보(EVO)’로 리브랜딩했다.

리 사장은 “플룸X 어드밴스드 출시 후 18개월 간의 심도 높은 학습 기간이 있었다”라며 “그 기간동안 성장을 멈추지 않았고 내부적으로는 만족할 만한 성과도 얻었다”고 말했다.

아울러 리 사장은 “플룸 아우라는 폭넓은 소비자의 인사이트와 JTI의 기술력이 만나 탄생한, 혁신적인 차세대 전자담배 디바이스”라며 “맛, 사용 경험, 디자인 전반에서 새로운 차원의 경험을 선사하며 궐련형 전자담배의 미래에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 밝혔다.

JTI코리아가 내달 14일 국내에 출시하는 궐련형 전자담배 '플룸 아우라'. 박윤희 기자

플룸 아우라는 ‘스마트 히트프로우’ 기술이 새롭게 적용됐다. 담배 가열 온도를 정밀하게 제어해 더욱 풍부하고 균일한 담배 본연의 맛을 구현하는 JTI의 독자 기술이다. 사용자는 전용 앱을 통해 스탠다드 모드 △스트롱 모드 △롱 모드 △ 배터리 세이버 모드 중 취향에 맞는 맛의 강도와 사용 시간을 선택할 수 있다.

디자인 측면에서도 더 슬림하고 가벼워졌다. 유려한 곡선 디자인으로 그립감을 높이고 슬라이딩 커버가 드러나지 않는 매끄러운 마감으로 완성도를 높였다. 컴팩트해진 크기로 휴대성도 높였다.

색상은 제트 블랙, 로즈 골드, 네이비 블루, 루나 실버 등 4종이다. 프런트 패널과 백 커버, 디바이스 포켓백 등 다양한 액세서리를 통해 디바이스를 자신만의 스타일로 커스터마이징할 수 있으며, 500가지가 넘는 독창적인 조합이 가능하다.

JTI는 플룸 아우라를 통해 세계에서 4번째로 큰 한국 시장 점유율을 높이고, 제품 라인업과 브랜드 전략을 앞세워 세계 시장 점유율을 높인다는 계획이다. 실제로 한국 궐련형 전자담배 시장은 급성장하고 있다. 2024년 정부 보고서에 따르면 담배시장에서 궐련형 전자담배가 차지하는 비중은 7년 새 9배가량 급증한 것으로 나타났다.

리 사장은 “글로벌 목표는 2028년까지 글로벌 주요 시장에서 궐련형 전자담배 점유율 10% 중반까지 끌어올리는 것”이라며 “다양한 국가에서 얻은 인사이트를 반영해 출시한 플룸 아우라가 국내 시장 확대 발판이 될 것”이라고 말했다.

31일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 열린 JTI코리아의 궐련형 전자담배 '플룸 아우라' 국내 출시 기념 기자간담회에서 모델들이 '플룸 아우라'를 선보이고 있다. 박윤희 기자

플룸 아우라는 내달 14일 국내에 정식 출시되며, 공식 웹사이트와 쿠팡, 네이버 등 플랫폼과 서울 및 경기 일부지역 편의점에서 판매를 시작한다.

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