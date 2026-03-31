코르티스, 미니 2집 타이틀 'REDRED' 이미지 공개로 컴백 신호탄

그룹 코르티스(Cortis). 왼쪽부터 성현, 마틴, 건호, 주훈, 제임스. 한윤종 기자

그룹 코르티스(CORTIS)가 미니 2집 타이틀곡의 제목 'REDRED'를 최초 공개했다.

코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 지난 30일 오후 9시 팀 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 타이틀곡 'REDRED' 관련 이미지를 게시했다.

공개된 이미지에는 붉은색 배경 위에 금속 소재의 명판이 놓여있고, 'CORTIS The 2nd EP 'GREENGREEN' Lead Single REDRED Digital Single&Official MV 2026.04.20 6PM KST 5AM ET'라는 앨범과 관련한 내용이 새겨져 있다.

'GREENGREEN'은 오는 5월 4일 발매될 코르티스의 미니 2집 앨범명으로, 정식 발매 전인 오는 4월 20일 오후 6시 타이틀곡 'REDRED' 음원과 뮤직비디오, 안무 위주의 컨셉추얼 퍼포먼스 필름을 선공개한다.

코르티스 미니 2집 앨범 'GREENGREEN' 타이틀곡 'REDRED' 이미지. 빅히트뮤직(하이브)

또 이들은 신곡 공개 이후 곧바로 음악방송 활동도 전개할 예정이다.

약 8개월만에 컴백하며 선보일 코르티스의 이번 신보는 다섯 멤버의 취향과 지향하는 것들로 가득 채운 앨범으로 벌써부터 팬들의 기대감을 높인다.

공개를 한참 앞뒀음에도 'GREENGREEN'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 '프리세이브'(사전 저장) 수가 31일 기준 56만 5000회를 돌파했다.

코르티스는 이번 컴백의 열기를 그대로 이어 오는 8월 열릴 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago)에 K-팝 보이그룹 단독으로 참여한다.

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