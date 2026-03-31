현악기·국악기 20종 맞춤형 대여… 부천시, 악기은행 ‘활짝’

경기 부천시가 시민 맞춤형 음악 인프라 확충에 나섰다. 현악기와 국악기, 건반악기 등 20종 200여대를 보유한 ‘부천악기은행’을 통해서다. 시는 지난 30일 복사골문화센터에서 문화예술 관계자와 시민 등이 참석한 가운데 악기은행 개소식을 열었다.

센터 4층에 조성된 이번 시설은 악기 대여·반납 데스크, 교육실, 보관실 등으로 구성됐다. 관내 지역구를 둔 김기표 국회의원이 확보한 특별교부세 3억원으로 추진됐다. 이날 기업과 단체에서 원활한 운영을 위한 기부도 이어졌다.

악기은행은 시민 부담 절감과 접근성 향상 차원에서 월 2000원에서 1만원 수준의 대여료를 책정했다. 부천시민은 해당 홈페이지를 통해 사전예약할 수 있다. 4월 1일부터 현장 대여가 이뤄진다. 운영시간은 화∼토 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 월요일·공휴일 휴관한다.

조용익 부천시장은 “악기은행은 시민 누구나 악기를 접할 수 있는 문화예술 기반의 인프라”라며 “앞으로도 시민들의 문화 향유 기회는 확대하면서 지역 음악 생태계 활성화를 위해 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.

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