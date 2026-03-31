국힘 미디어특위 "방미심위, 민원인 정보유출 의혹 밝혀야"

국민의힘 미디어특별위원회는 31일 방송미디어통신심의위원회(방미심위) 내부에서 민원인 사찰과 정보 유출이 의심되는 정황이 포착됐다고 주장하며 방미심위에 해명을 촉구했다.



이상휘 특위 위원장은 이날 국회에서 기자회견을 열어 "국민의 기본권인 한 개인의 개인정보가 공공기관 내부자에 의해 특정 언론사로 유출됐다"며 "공권력이 민간인을 사찰한 중대한 불법 행위"라고 주장했다.

국민의힘 미디어특별위원회 이상휘 위원장이 31일 국회에서 기자회견을 열고 방송미디어통신심의위원회 내부에서 민원인 사찰 및 정보유출 의심 정황이 있다고 주장했다. 국민의힘 미디어특위 사진 제공

이 위원장은 "지난 25일 미디어오늘은 국민의힘이 추천한 박기완 (6·3 지방선거) 선거방송심의위원회 위원이 (과거) 방미심위에 제기했던 민원 내용을 상세히 보도했다"며 "해당 기사에는 민원 제기 시점, 민원 건수 등 외부인은 절대 접근할 수 없는 극히 정교하고 구체적인 정보가 담겨 있었다"고 말했다.



이어 "이토록 상세한 데이터가 흘러 나갔다는 건 방미심위 사무처 내부의 사찰과 유출이 아니고서는 불가능하다"고 했다.



이 위원장은 해당 매체의 취재 기자가 박 위원과의 통화에서 "그런 분이 심의위원으로 오는 것에 대해서 약간은 구성원들도 그렇고 걱정하는 분위기는 있는 거 같더라고요"라고 발언한 내용이 담긴 통화 녹취를 근거로 제시했다.



이 위원장은 박 위원의 과거 민원 제기를 문제 삼은 보도 내용에 대해 "박 위원은 공정언론국민연대의 사무총장 및 모니터 단장으로서 업무를 수행한 것"이라며 "단체 명의로 정당하게 제기된 활동을 마치 개인의 불순한 의도인 양 몰아가는 행태는 결코 용납될 수 없다"고 지적했다.



그는 "방미심위는 내부 사찰 및 개인정보 유출 과정을 명백히 밝히고, 해당 보도 건과 관련 있는 성명불상의 방미심위 내부자를 개인정보보호법 및 공무상 비밀누설 혐의가 있는지 살펴야 한다"고 촉구했다.



이날 회견에 배석한 박 위원은 취재진과 만나 "어제 영등포경찰서에 해당 건을 고소했다"며 언론중재위원회에도 반론 보도와 손해배상을 청구할 계획이라고 밝혔다.

<연합>

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