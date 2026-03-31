중국 거점 보이스피싱 콜센터 조직원 20명 검거…130억 가로채

중국에 거점을 둔 보이스피싱(전화금융사기) 콜센터 조직이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

대구경찰청은 통신사기피해환급법과 범죄단체조직 및 가입 혐의로 보이스피싱 콜센터 조직원 A(30대)씨 등 20명을 검거하고 이 가운데 10명을 구속했다고 31일 밝혔다. 또 해외 체류 중인 조선족 총책 등 3명을 인터폴에 적색수배하고 도주 중인 조직원 2명을 지명수배했다.

경찰 로고. 연합뉴스

경찰에 따르면, A씨 등은 2024년 7월부터 지난해 7월까지 중국 칭다오와 옌타이에 거점을 두고 1~4차 상담원으로 역할을 분담해 카드 배송, 금융감독원, 검찰 등을 사칭하는 수법으로 피해자 81명으로부터 130억원 상당을 가로챈 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 이들은 개인 휴대전화는 출근할 때 숙소에 두거나 사무실 출근 후 외출 금지 등의 규칙을 정해 조직원을 관리한 것으로 드러났다.

경찰은 해외 체류 중인 총책과 도주 중인 조직원들을 검거하기 위해 수사력을 집중하는 한편, 피싱 범죄 전반에 대한 대응을 강화할 방침이다.

경찰 관계자는 “출처가 불분명한 애플리케이션 설치파일(.apk)이나 인터넷 링크(URL)는 절대 클릭하지 말 것”을 당부했다.

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