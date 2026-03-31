고교 입학 전형 8월 시작…경기교육청, 2027학년도 기본계획 발표

경기도교육청이 2027학년도 도내 고등학교 입학전형 계획을 30일 발표했다.

도교육청의 ‘2027학년도 경기도 고등학교 입학전형 기본계획’에 따르면 내년 고교 학생 선발을 위한 전형은 전기와 후기로 나눠 진행된다.

경기도교육청 광교 청사

전기는 과학고, 마이스터고, 예술고, 체육고, 특성화고, 일반고 특성화학과가 해당한다. 전형은 8월24일부터 12월1일까지다.

후기는 일반고, 자율형 공립고, 외국어고, 국제고, 자율형 사립고로 12월4일부터 내년 2월5일까지 이어진다.

이번 2027학년도 기본계획에는 학생들의 중학교 1학년 2학기 성적 반영을 담았다. 또 2028학년도 입학전형부터 봉사활동 실적을 제외하고 출결 반영을 강화하도록 했다. 이는 학생의 성실한 학교생활을 종합적으로 평가하기 위한 것이라고 도교육청은 설명했다.

도내 고교 입학전형은 통상 중학교 내신성적과 학교생활기록부 기재 내용을 중심으로 이뤄진다.

도교육청 관계자는 “앞으로도 현장과 긴밀하게 소통하면서 학생의 고교 선택권을 최대한 보장하고, 공정한 입학전형이 이뤄질 수 있도록 행정적 지원을 하겠다”고 말했다.

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