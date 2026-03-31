블랙핑크 리사, K팝 최초 라스베이거스 레지던시 공연

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 솔로 가수 리사(LISA)가 K팝 아티스트 최초로 미국 라스베이거스에서 레지던시 공연을 펼친다.

30일(현지시간) 미국 대중문화 매체 버라이어티 등에 따르면, 리사는 오는 11월 13~14일과 27~28일 두 주말에 걸쳐 라스베이거스 시저스 팰리스의 콜로세움에서 레지던시 공연 '비바 라 리사(Viva La Lisa)'를 연다.

블랙핑크 리사. AP연합뉴스

K-팝 가수가 라스베이거스에서 단독 레지던시 무대를 꾸미는 것은 이번이 처음이다.

음악과 연기를 오가는 리사는 최근 쉼 없는 행보를 이어가고 있다. 지난해 솔로 앨범 '얼터 에고(Alter Ego)' 발매와 블랙핑크 투어를 성공적으로 마쳤다. 지난달 블랙핑크 새 EP '데드라인(Deadline)'을 선보였다.

또한, 인기 HBO 시리즈에 출연하며 배우로서의 입지를 다진 데 이어, 다큐멘터리 영화 '마지막 해녀들'을 연출한 수 김(Sue Kim) 감독과 함께 자신의 솔로 프로젝트 여정을 담은 다큐멘터리 공개도 앞두고 있다.

이번 공연의 티켓 예매는 티켓마스터를 통해 진행된다. 오는 4월 1~19일까지 사전 등록을 마친 팬들을 대상으로 22일 아티스트 사전 예매가 이뤄지며, 23일 일반 예매가 시작된다.

<뉴시스>

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